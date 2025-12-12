7 claves para disfrutar de las fiestas comiendo saludable

Es muy común que durante la época navideña nuestro patrón alimentario se salga fuera de la rutina debido a las fiestas. ¿Podemos disfrutar de las celebraciones y mantener un patrón de alimentación saludable? La respuesta es: sí.

En nuestra cultura latina, la comida es parte central de las celebraciones; sin embargo, cuando tenemos excesos en nuestra alimentación, surgen la culpa y el arrepentimiento que terminan en promesas de dietas en el nuevo año. Esta relación de amor y odio con la comida se vuelve un ciclo vicioso que no es saludable para nuestra salud física y emocional. La regla de oro es el balance.

Recomendaciones para disfrutar de las fiestas saludablemente

A continuación, comparto unas recomendaciones para mantener ese balance durante las festividades.

1. No deje de comer durante el día de la actividad para tener más espacio para la comida de la festividad porque estará con mucha hambre y es más probable que coma en exceso.

2. Antes de servirse el plato de comida, dé una ronda para ver los alimentos que hay disponibles y decida cuánta variedad de alimentos va a seleccionar. Procure servirse porciones más pequeñas si va a seleccionar diversos alimentos.

3. Evite hacer más de una ronda de selección de alimentos. Un solo viaje para seleccionar los alimentos que va a comer es suficiente.

4. Si surge la tentación de comer por segunda vez, haga un alto y pregúntese si todavía tiene hambre o si está satisfecho. Esta pausa le ayudará a pensar antes de seguir comiendo de forma compulsiva.

5. Abandone la zona de alimentos una vez haya terminado de comer. Procure moverse a otros espacios en los que pueda compartir con la familia y amistades de otros modos que no sean comiendo.

6. Evite comer para calmar sus emociones. Las emociones se expresan por medio de la palabra y no a través de la comida.

7. Recuerde que el objetivo principal de la actividad es compartir.

Aunque es normal que durante las festividades tengamos la tendencia a comer un poco más de lo usual, lo importante es estar consciente de que tenemos que mantener un patrón de alimentación regular con seis pequeñas comidas.

También es importante integrar actividad física para ayudar a mantener el metabolismo activo. Actualmente vivimos en una sociedad que promueve las dietas; sin embargo, realizar dietas no es recomendable porque promueve una mentalidad de extremos (p.ej., todo o nada, bueno o malo).

Usualmente, aquellos alimentos que nos prohibimos son aquellos que más nos gustan, por lo que creamos un ambiente de batalla entre lo que quiero y lo que debo comer. Recuerda que no hay alimentos malos o buenos; todo alimento se puede comer, siempre y cuando lo hagamos en las porciones adecuadas.

No dejemos que una batalla por la comida nos quite la alegría y la posibilidad de aprovechar las festividades para compartir con nuestros seres queridos.

¡Deseándoles unas festividades en armonía, balance y paz! Para mayor información pueden llamar al 984-974-3795.