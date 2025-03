El Mint Museum de Charlotte exhibirá tres icónicas obras de Edgar Degas, Georgia O’Keeffe y Alma Thomas, en préstamo de la National Gallery of Art.

Un evento único para celebrar el arte

Charlotte, Carolina del Norte (6 de marzo de 2025) – Tres obras maestras de la colección de la National Gallery of Art llegarán al Mint Museum Uptown el 8 de abril de 2025. La exhibición forma parte del programa Across the Nation, una iniciativa que celebra el 250º aniversario de Estados Unidos llevando arte a comunidades de todo el país.

Las piezas en exhibición serán:

Dancers Backstage , de Edgar Degas

, de Edgar Degas Jack-in-Pulpit - No. 2 , de Georgia O’Keeffe

, de Georgia O’Keeffe Autumn Drama, de Alma Thomas

Cada una de estas obras ofrece una perspectiva única sobre identidad, cultura y creatividad en América. La exposición se extenderá por dos años, permitiendo que residentes y visitantes de Charlotte disfruten de estas piezas de renombre internacional.

Una colaboración para acercar el arte a más personas

El National Gallery of Art seleccionó cuidadosamente a 10 museos en todo Estados Unidos para este innovador programa. Además de Charlotte, las obras viajarán a instituciones en Alaska, Colorado, Connecticut, Idaho, Iowa, Michigan, Nevada, Utah y Washington.

“El Mint Museum se enorgullece de ser parte de esta iniciativa que acerca el arte a la comunidad”, expresó Todd Herman, PhD, presidente y CEO del museo.

“Esta colaboración es una oportunidad excepcional para que el público de Charlotte disfrute de estas piezas maestras sin necesidad de viajar”, dijo

Por su parte, Kaywin Feldman, directora de la National Gallery of Art, destacó que Across the Nation busca democratizar el acceso a la cultura:

“Este programa permite que todos los estadounidenses puedan conectar con nuestro patrimonio artístico y cultural sin importar dónde vivan”.

Un diálogo entre pasado y presente

El curador senior de arte estadounidense del Mint Museum, Jonathan Stahlman, PhD, resaltó la importancia de esta selección:

“Estas obras, al integrarse con nuestra colección, fomentarán conversaciones sobre la creatividad en América y las diversas maneras de interpretar el mundo a través del arte”.

Cada una de las piezas refleja una faceta única del arte en Estados Unidos:

Edgar Degas captura la elegancia del ballet en Dancers Backstage.

captura la en Dancers Backstage. Georgia O’Keeffe explora la naturaleza en detalle en Jack-in-Pulpit - No. 2.

explora la en Jack-in-Pulpit - No. 2. Alma Thomas representa la expresión abstracta con Autumn Drama.

La combinación de estos tres estilos ofrece a los visitantes del Mint Museum una experiencia visual enriquecedora, capaz de conectar con diversas audiencias.

Información sobre entradas y horarios

La exposición estará abierta en Mint Museum Uptown con la siguiente tarifa de ingreso:

Entrada general: $15

$15 Adultos mayores (65+): $10

$10 Estudiantes universitarios con ID: $10

$10 Niños menores de 4 años, estudiantes de K-12 y estudiantes de arte: Gratis

Para horarios y más detalles, visite: mintmuseum.org

Sobre el Mint Museum

Fundado en 1936, el Mint Museum fue el primer museo de arte en Carolina del Norte. Con sedes en Randolph y Uptown, es una institución líder en arte y diseño internacional, con una de las colecciones más importantes del sureste de Estados Unidos.

Ubicaciones:

Mint Museum Randolph (Eastover)

Mint Museum Uptown (Levine Center for the Arts)

Más información en: mintmuseum.org

Sobre la National Gallery of Art

La National Gallery of Art en Washington D.C. alberga una colección de casi 160,000 obras de arte, desde la antigüedad hasta la actualidad. Con cuatro millones de visitantes al año, es uno de los museos más importantes del mundo.

La entrada a la National Gallery of Art, incluidas sus exposiciones especiales y programas públicos, es completamente gratuita.

Más información en: nga.gov