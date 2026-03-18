El grupo El Nuevo Tumbao ofrecerá una presentación en vivo este sábado 21 de marzo en Pineville, cerca de Charlotte, con el objetivo de brindar entretenimiento a la comunidad y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales para músicos locales.

La banda, dirigida por Cándido Albino desde hace siete años, está conformada por 12 músicos de diversas nacionalidades. Incluyendo Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico, lo que le da un sello multicultural a su propuesta.

¿Qué esperar de la presentación?

Durante aproximadamente tres horas, el público podrá disfrutar de un repertorio de música tropical que incluye salsa, merengue, con temas del artista Ruby Pérez, y bachata al estilo de Juan Luis Guerra.

“Los seres humanos necesitan un espacio de relajamiento en el que se puedan desconectar de alguna manera de sus problemas y las cargas que tienen. En este espacio planeamos ofrecerle un espacio ameno y un ambiente con música, chistes, baile y buen tiempo”, dijo Candido a La Noticia.

Fecha, dirección y costos

La agrupación se presentará el sábado 21 de marzo a las 8:00 p.m. en Chevere Mexican Steakhouse Grill & Bar. La dirección es: 15 S Polk St, Pineville, NC 28134. Al tratarse de un restaurante, los asistentes también tendrán acceso a comida y bebidas mientras disfrutan del espectáculo.

El costo de la entrada es de $20 y puede pagarse en la puerta. Para más información, los interesados pueden llamar al 704-995-2302 o seguir a la agrupación en sus redes sociales para conocer sus próximas presentaciones.