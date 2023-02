Aunque no hay una lista oficial de cuáles son las canciones que Rihanna interpretará en el Super Bowl, sí hay varias que las y los fans esperan y aquí te decimos qué canciones de Rihanna debes escuchar para estar preparado para el show de medio tiempo de este domingo 12 de febrero.

Don't Stop the Music

Repetimos que no hay un setlist confirmado hasta el momento de las canciones que interpretará Rihanna, pero muchos consideran que Don't Stop the Music podría ser con la que abra el show.

La canción, lanzada hace más de 13 años, es uno de los éxitos de la cantante de Barbados. En YouTube, el tema cuenta con más de 636 millones de reproducciones y se distingue desde el primer beat, lo que haría que la mayoría del público reconociera el tema de Riri haciendo de esta la pieza perfecta para arrancar.

Work

Rihanna ha dado pistas de que tendrá invitados especiales, aunque no ha confirmado nada, sin embargo, en Work podría invitar a Drake con quien grabó el tema que tiene 1.3 billones de reproducciones en YouTube y que es de sus canciones más "recientes" pues forma parte de su último álbum, Anti.

Además, recordemos que Rihanna y Drake tienen un largo historial de amistad aunque las y los fans han deseado que fuera más que eso.

Rude Boy - What's My Name

Una de las últimas presentaciones de Rihanna fue los MTV/VMA del 2016, en donde interpretó una combinación de Rude Boy con What's My Name, lo que nos da otra pista de qué canciones podría utilizar para aprovechar los 13 minutos que dura por lo general el show del medio tiempo del Super Bowl.

Only Girl - We Found Love - Where Have You Been

En otra de sus últimas presentaciones, Rihanna cantó una mezcla de varios de sus éxitos iniciando por Don't Stop the Music, como pusimos al inicio de esta lista.

Además, aquí podemos ver el poder de arranque que tiene Don't Stop the Music tanto a nivel de escenografía, como de coreografía y, por supuesto, sonoro.

Only Girl es el tema perfecto para bailar y We Found Love no se queda atrás, además, la fiesta podría continuar con Where Have You Been.

Pour it Up - Bitch Better Have my Money

Aunque no descartamos que Rihanna cante canciones como Needed Me, no suena tan viable porque el tema es un poco más lento y tiene varias partes que serían censuradas.

Sin embargo, como también mostró en los MTV VMAs del 2016, Rihanna podría interpretar Pour It Up y Bitch Better Have my Money que sí tienen un ritmo más acelerado, ideal para el escenario del Super Bowl.

Shut Up and Drive - Umbrella

Los fans de Rihanna desean que la intérprete cante estos dos temas, al ser de los éxitos con los que su carrera comenzó a despegar hace más de 13 años.

Sin embargo, solo lo sabremos hasta el domingo 12 de febrero, alrededor de las 7:00 y 8:00 p. m. cuando Rihanna interprete sus canciones en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Algo que sí debemos considerar es que Umbrella fue grabada con Jay-Z, esposo de Beyoncé y fundador de Roc Nation, empresa encargada, junto a Apple Music de realizar el show de medio tiempo, por lo que su participación no queda descartada.