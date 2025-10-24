OBRA Collective invita a latinos a participar en un concurso de fotografía en el cual los mejores trabajos serán presentados en la cuarta edición de la exhibición de fotografías titulada “Los Fotógrafos. Este año, el tema central es “En este momento”, donde se pide a los participantes mostrar imágenes que reflejen emociones y realidades de la comunidad frente a los desafíos actuales.

Una oportunidad para latinos

Este concurso está abierto a todos los latinos, independientemente de su nivel de experiencia como fotógrafos, pero que buscan abrirse camino en esta disciplina.

“Pensé en esta convocatoria como una oportunidad para que los latinos puedan sobresalir y para algunos esta ha sido su primera exhibición y les ha dado la valentía de después solicitar ser parte de otras exhibiciones”, dijo a La Noticia el fotógrafo Héctor Vaca Cruz.

Aclaró que durante la exhibición también se espera promover un espacio en el cual otros fotógrafos locales puedan apoyar a los latinos que resulten ganadores de esta convocatoria.

¿De qué deben ser las fotografías?

El tema de este año es “En Este Momento”, donde se busca que los latinos puedan compartir su perspectiva y emociones sobre “cómo se sienten ellos, cómo se siente alguien que conocen o cómo se siente la comunidad sobre lo que está pasando ahora mismo”. Las imágenes deben haber sido tomadas este año y reflejar situaciones como:

El alto costo de vida y las dificultades para adquirir medicina o alimentos

de vida y las dificultades para adquirir medicina o alimentos Las separaciones familiares

La invisibilidad de historias latinas

de historias latinas La lucha por el derecho de existir

“La idea es darle oportunidad a cualquier fotógrafo. No tienen que ser profesionales y no importa en dónde tomaron las fotos, pero deben de tener la habilidad de entregar las fotos en persona”, aclaró Héctor.

Fechas importantes