Las autoridades investigan la muerte de una pareja que dejó en la orfandad a dos niños. El informe preliminar indica que la madre latina habría sido asesinada, mientras que la otra persona se quitó la vida con un arma de fuego. Sus hijos habrían encontrado los cuerpos.

Según las autoridades, el incidente ocurrió en una vivienda ubicada en West Morgan Street, en la comunidad de City View, en Greenville, Carolina del Sur. El viernes 5 de diciembre alrededor de la 1:50 p.m., una llamada al 911 alertó a los agentes sobre un hombre y una mujer sin vida.

Los oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de Greenville informaron que ambas víctimas tenían al menos una herida de bala. Los cuerpos se encontraban en la misma habitación de la casa.

El vocero del condado identificó a las víctimas como Ana Belén Martínez Argueta, de 34 años, y Ernesto Madrigal Guzmán, de 38 años. La oficina confirmó que Martínez Argueta murió víctima de homicidio, mientras que Madrigal Guzmán falleció por una herida autoinfligida.

Una familia destruida por la violencia

Allegados a Ana Martínez aseguran que la madre latina perdió la vida en un caso de violencia doméstica, dejando a dos hijos de 14 y 9 años, quienes vivieron el impacto más doloroso: ellos encontraron la escena al volver de la escuela. El trauma emocional marcó a Poleth y Gael y golpeó a toda la familia Martínez Argueta.

La familia enfrenta un duelo devastador, unido a los gastos funerarios y las necesidades básicas que surgen tras una pérdida tan repentina. Por ello, piden el apoyo de la comunidad.

El llamado de la familia de la madre latina

América Ávalos, allegada de la familia, compartió un mensaje conmovedor:

“El 5 de diciembre vivimos uno de los momentos más dolorosos y devastadores que una familia puede enfrentar. Ana Martínez perdió la vida de manera brutal, víctima de violencia a manos de su pareja. Lo más desgarrador es que sus hijos fueron quienes encontraron la escena”.

La familia solicita ayuda para cubrir:

Gastos funerarios

Apoyo inmediato para los niños

Necesidades básicas en este momento tan difícil



“Cada donación, cada oración y cada gesto de solidaridad significan más de lo que podemos expresar”, escribió Ávalos. “Queremos honrar la memoria de Ana y brindar estabilidad y consuelo a Poleth y Gael”.

Las personas interesadas pueden donar en la página oficial:

gofundme.com/f/ana-belen-martinez

La violencia doméstica sigue afectando a familias latinas

Organizaciones comunitarias recuerdan que la violencia doméstica continúa afectando a miles de mujeres en Estados Unidos y que muchas víctimas latinas enfrentan barreras adicionales, como el idioma, el miedo a denunciar y la dependencia económica.

Si sufres o has sufrido violencia doméstica, puedes contactar a una línea de ayuda de Carolina del Norte, como: