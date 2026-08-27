Una llamada al 911 desencadenó el operativo que terminó con la muerte de Francisco Javier Montes Hernández, de 33 años, en Monroe. Ahora Isabel, la mujer que pidió la intervención policial, rompió el silencio y contó nuevos detalles en torno a este incidente, que ocurrió la noche del 16 de agosto.

Ese domingo, Montes Hernández murió después de recibir disparos de un oficial de la Policía de Monroe. Esto ocurrió frente a la vivienda de Isabel. Según las autoridades, el hombre habría apuntado un arma contra el agente y habría desobedecido varias órdenes para que la bajara. Esta es la misma versión que contó Isabel a La Noticia. Además, compartió imágenes de la cámara de seguridad que confirman este hecho.

Era un exinquilino: “Lo corrí porque no lo quería cerca de mis hijos”

A partir de la muerte de este latino, la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) inició una investigación del caso, mientras el oficial permanece bajo licencia administrativa.

Isabel confirmó que conocía a Montes Hernández, pero negó haber sido su pareja. Explicó que anteriormente solo le permitió quedarse en su vivienda porque no tenía dónde vivir.

“La hermana de Javier está contando que era mi pareja, que tenía llaves de mi casa. Que yo llamé a la policía sabiendo que él vivía en mi casa y no es cierto. Yo solo le di posada por un tiempo porque no tenía dónde vivir. Era homeless (sin hogar) y, como lo conocía de antes, quise ayudarlo. No pagaba renta, solo hacía trabajos como cortar la yarda o limpiar afuera, pero nunca tuvo llave de mi casa”, explicó.

También dijo que Montes Hernández solía ausentarse durante varios días y posteriormente regresaba. Con el tiempo, decidió pedirle que se fuera debido a presuntos problemas de adicción y robo.

“Noté que él no quería mejorar ni cambiar su vida. Estaba en alguna adicción. Lo corrí porque no lo quería cerca de mis hijos. ¿Cómo voy a querer a una persona drogadicta cerca?... Lo ayudé y él me robó cosas de la casa. Era una persona que todo lo que se llevaba lo vendía para drogarse. Lo corrí de mi casa”, comentó.

La llamada que llevó a la policía a actuar

Sobre este hecho, la Policía de Monroe informó que recibió una llamada sobre un hombre que intentaba entrar por la fuerza a una vivienda. La persona que llamó (Isabel) proporcionó la descripción de Javier.

Isabel aseguró que Javier anteriormente había acudido a su casa a pedir comida, pero que esa noche la situación fue diferente y decidió llamar a las autoridades. Además, afirmó que Montes Hernández sí llevaba una pistola y que fue él quien apuntó primero al oficial. Compartió las imágenes de las cámaras de seguridad de su vivienda.

“Él traía un arma y apuntó primero al policía”

“Ese día yo llamé a la policía y les dije que él estaba intentando entrar a mi casa sin permiso. Yo nunca lo autoricé a entrar. Él traía un arma y apuntó primero al policía. El policía le dijo realmente en repetidas ocasiones que bajara el arma”, contó.

Después del tiroteo, Isabel comenzó a recibir amenazas y acusaciones en redes sociales. Según relató, la responsabilizaron por la muerte de Montes Hernández.

“En algunas noticias publicaron mi nombre completo y dirección. Tuve que irme de mi casa por más de una semana porque estuve recibiendo amenazas. Me estuvieron culpando. Diciendo que yo lo maté, que yo soy narcotraficante, que soy proxeneta, que soy prostituta, que incito a menores de edad. Me mandaron a Servicio Social, que confirmó que mis hijos no tienen ningún problema”, dijo.

Añadió: “Dicen que yo estaba huyendo. Yo no di una declaración anteriormente porque yo no tenía permiso de la policía… Lo que quiero es aclarar esta situación y que dejen de estarme echando la culpa a mí. Que dejen de difamarme”.