El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, anunció el 29 de diciembre una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca al arresto y condena de los responsables de los homicidios de dos latinos en el condado de Guilford, ocurridos hace dos años.

Las víctimas fueron Carlos Alan Guerrero, de 38 años de edad, y Marseddez Elisa López, de 39 años. Ambos murieron por heridas de bala, según informaron las autoridades estatales.

“Debemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para hacer justicia a las víctimas”, dijo el gobernador Stein. Instó a quienes tengan información a contactar a las autoridades.

Qué se sabe del crimen en Greensboro

El 5 de noviembre de 2023, oficiales respondieron a reportes de disparos en David Christian Place, en Greensboro. Los agentes encontraron a dos personas con lesiones graves por arma de fuego.

Ambas víctimas latinas murieron en la escena, indicaron las autoridades. Tras dos años del incidente, el Departamento de Policía de Greensboro no ha divulgado información de posibles sospechosos. Sin embargo, señaló que no cree que el ataque fuera aleatorio. La investigación continúa activa.

Cómo aportar información sobre este caso de homicidio

Las autoridades piden a la comunidad que comparta cualquier dato, por pequeño que parezca. Puede comunicarse con:

Departamento de Policía de Greensboro: 336-373-7543

336-373-7543 Greensboro/Guilford Crime Stoppers: 336-574-4020, también puede visitar la página web: ggcrimestoppers.com

336-574-4020, también puede visitar la página web: ggcrimestoppers.com State Bureau of Investigation (SBI): 919-662-4500

Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial.

Otra recompensa por homicidio en Gastonia

El gobernador también anunció una recompensa de hasta $25,000 por información sobre el asesinato de John Luke Moore, de 32 años, en Gastonia.

El 26 de julio de 2021, Moore murió durante una invasión de vivienda en Allison Avenue. Videos de seguridad muestran a tres sospechosos enmascarados entrando a la casa y huyendo.

Ese caso sigue sin resolverse. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para aportar información.

Las recompensas buscan impulsar pistas que ayuden a resolver crímenes violentos. Las autoridades recuerdan que la colaboración ciudadana resulta clave para avanzar en las investigaciones.