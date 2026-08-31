Poseía, música, baile, historias personales y una clase improvisada de percusión con una presentación de tambores formaron parte de un espacio creado para que la comunidad latina pudiera expresar sus emociones, experiencias migratorias y recuerdos de su país de origen en la Tertulia de las Diásporas: Nuestra historia, nuestra voz.

Casi 40 personas se reunieron en este encuentro comunitario que buscó ofrecer un espacio seguro para compartir emociones, historias personales y expresiones artísticas. La actividad, realizada en la galería de Obra Collective en el VAPA Center, reunió no solo a integrantes de la comunidad, sino a cuatro organizaciones y grupos que unieron esfuerzos para llegar a más personas.

Tertulia de las diásporas

Se trata de La Casa de la Cultura, Obra Collective, HabilidadX y Action NC. Durante el evento, los participantes utilizaron el micrófono abierto para hablar de experiencias marcadas por el duelo tras la pérdida de un ser querido, la inmigración o incluso el impacto personal que tuvo la Operación Charlotte’s Web, el mayor operativo migratorio de Carolina del Norte que ocurrió en noviembre de 2025.

“La tertulia de las Diásporas es un open mic donde la gente puede venir y presentar obras de arte, hablar de su proceso artístico, leer poesía, cantar y bailar un rato. Cualquier forma de presentar arte y sentirte libre. Este evento lo hacemos todos los meses, el último viernes de cada mes”, comentó Keudis Sánchez, cofundador de La Casa de la Cultura.

Para más información sobre el siguiente evento, visita las redes sociales de La Casa de la Cultura. Los encuentros son en la Galería de Obra Collective en el VAPA Center. La dirección es: 700 N. Tryon St., Charlotte, NC 28202.

Así fue la Tertulia de las Diásporas, un espacio de arte e historias para latinos en Charlotte (Galería: Yuliana Montiel / La Noticia).