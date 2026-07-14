Al menos dos operativos migratorios fueron reportados este lunes 13 de julio en Charlotte, con un patrón similar: la presencia de varios vehículos bloqueando el paso de personas específicas y la participación de entre 8 y 10 agentes, según testimonios recopilados.

El primero de estos operativos fue reportado alrededor de las 10:12 a.m. en la tienda Wow Supermarket, ubicada en 6407 South Blvd, Charlotte, NC 28217. Testigos indicaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a un hombre que habría llegado al lugar como conductor de una plataforma de transporte.

“Rompieron la ventana y lo sacaron del vehículo”

Según los relatos recopilados en el lugar, esta persona, identificada como Darwin, aparentemente de origen venezolano, habría llevado a un cliente que trabaja en la tienda y entró al supermercado a comprar. Cuando regresó a su vehículo, varios automóviles le bloquearon el paso.

“Recibimos un reporte de que ICE había atrapado a alguien en el estacionamiento. Cuando llegué, ya se habían ido… Hablé con algunos empleados que fueron testigos de lo ocurrido, vieron cuando rompieron la ventana y lo sacaron del vehículo. Me dijeron que esta persona fue agredida, que fue llevada a la fuerza y trasladada del lugar. Su carro quedó aquí”, describió Deb Douglas, miembro de Siembra NC.

Conversamos con trabajadores que indicaron que había personas caminando por la zona, pero que los agentes de inmigración se dirigieron únicamente hacia la persona detenida y no ingresaron al supermercado. La tienda cerró sus puertas temporalmente para resguardar a los empleados mientras ocurría el operativo.

Cerca de este supermercado (corredor de South Boulevard) se encuentran numerosos negocios y viviendas donde residen y trabajan muchos latinos. De hecho, esta fue la segunda zona en donde más se reportó la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza durante la Operación Charlotte’s Web, que tuvo lugar entre el 15 y el 21 de noviembre. Fueron 35 avistamientos cerca de South Boulevard.

Dos operativos en una hora

Douglas, además, estimó que participaron alrededor de 10 agentes y cuatro vehículos. También señaló que 20 minutos antes de llegar al supermercado, presenció otra detención en South Tryon Street, a la altura de Carowinds Boulevard. Señaló que las circunstancias eran similares: tres vehículos y al menos ocho agentes.

Estas detenciones se realizaron a solo horas de que ICE anunciara la suspensión temporal de detenciones de vehículos, tras dos tiroteos mortales en Texas y Maine.

Recientemente, la organización comunitaria Siembra NC informó un aumento en las detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Carolina del Norte, especialmente en Charlotte, como parte de la estrategia de deportaciones de la administración del presidente Trump.

En los últimos días se notó un aumento del promedio de dos a cuatro arrestos por semana, según Siembre NC. Pese a esto, es difícil establecer un promedio real de arrestos, por el limitado acceso a información por parte de las autoridades federales.

¿Dónde reportar operativos migratorios?

Douglas recordó a la comunidad llamar a la línea de emergencia de Siembra NC, al 336-543-0353, si ve: