Revisan su teléfono en aeropuerto y termina con 15 años de cárcel

Un latino fue condenado a 15 años de prisión federal tras ser arrestado en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) luego de que las autoridades revisaron su teléfono, según documentos judiciales.

Condena y sanciones adicionales

El acusado, Jossue Ovidio Tejada, de 31 años, residente de Nantucket, Massachusetts, deberá cumplir: 15 años de prisión, libertad supervisada de por vida, registro obligatorio como delincuente sexual y pago de $79,300 en restitución a las víctimas

La sentencia fue dictada por el juez federal Kenneth D. Bell, quien calificó el delito como “extremadamente grave”.

Descubrimiento en inspección aeroportuaria

El caso se remonta al 1 de marzo de 2024, cuando Tejada llegó a Charlotte en un vuelo internacional procedente de la República Dominicana.

Durante una inspección en control migratorio, un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) revisó su teléfono celular y encontró conversaciones relacionadas con material de abuso infantil.

Posteriormente, un análisis forense del dispositivo reveló una gran cantidad de contenido ilegal.

Miles de archivos ilegales

Según documentos judiciales, en el teléfono del acusado se encontraron:

4,162 archivos de material de abuso sexual infantil (CSAM).

7,500 archivos catalogados como material erótico infantil.

418 archivos que involucraban abuso de bebés o niños pequeños.

1,550 archivos de menores de 12 años.

Otros archivos que incluían contenido extremadamente explícito.

Además, las autoridades indicaron que Tejada interactuaba con otras personas para solicitar, pagar y distribuir este material.

Investigación federal

El caso fue analizado por la unidad de Homeland Security Investigations (HSI) y procesado por la Fiscalía Federal en Charlotte.

El acusado permanecerá bajo custodia hasta ser trasladado a una prisión federal.

Parte de una iniciativa nacional

Este caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa del Departamento de Justicia creada en 2006 para combatir la explotación sexual infantil en línea.

El programa coordina esfuerzos entre agencias federales, estatales y locales para identificar, arrestar y procesar a quienes cometen estos delitos, así como para rescatar a las víctimas.

¿Pueden las autoridades migratorias revisar mi teléfono en el aeropuerto?

Según la Constitución y la Ley de Derechos Civiles, se prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión u origen nacional por parte de funcionarios federales, incluidos los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Sin embargo, hay ciertas acciones que son permitidas por seguridad. Estas son: