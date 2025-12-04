Esta semana, Charlotte y sus alrededores contarán con diversas actividades para celebrar la diversidad de las tradiciones navideñas. Desde fotos con Santa, pesebres navideños, villancicos, bebidas calientes, el Día de las Velitas o actividades para solidarizarse con comunidades vulnerables. Hay de todo un poco en esta cartelera que te trae La Noticia.
Fotos Gratis con Santa en Keith Clinic
Celebra la Navidad con fotos gratis con Santa en todas las ubicaciones de Keith Clinic. Trae a tus niños, tu cámara y disfruta de este evento navideño lleno de alegría. En el evento también habrá regalos para los primeros 50 niños en llegar.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Direcciones de Keith Clinic
- Este: 5344 Central Avenue, Charlotte, NC 28212
- Oeste: 4016 Triangle Drive, Charlotte, NC 28208
- Norte: 402 E Sugar Creek Road, Charlotte, NC 28206
- Sur: 6859 South Blvd, Charlotte, NC 28217
- Gastonia: 405 N Chester Street, Gastonia, NC 28052
- Costo: gratis
Exposición de arte y pesebres navideños
Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a la inauguración de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”. Se trata de un espacio que celebra el espíritu moderno de Charlotte, pero que también contará con pesebres navideños.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 4:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Vapa Center
- Dirección: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202
- Costo: gratis
Celebra la Navidad con villancicos
La agrupación infantil Criss Cross Mangosacue llevará a cabo dos eventos para celebrar las tradiciones navideñas con villancicos de Latinoamérica. Podrás disfrutar de canciones, como El Burrito Sabanero, Campanas de Belén y Tutaina. También habrá bailes, historias, chocolate, juegos y piñata.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Methodist Home Recreation Center
- Dirección: 3200 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215
- Costo: gratis
- Fecha: viernes 12 de diciembre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Lake Mist Apartments
- Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217
- Costo: gratis
Espectáculo Navideño en Ballantyne Village
Ballantyne Village invita a todas las familias a disfrutar de un día lleno de diversión navideña con actividades para todos. Como la visita de Santa, paseos en tren sin rieles, malabaristas en zancos, música en vivo, hada de burbujas, globos, manualidades con galletas de jengibre y ornamentas y mucho más.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Ballantyne Village
- Dirección: 14825 Ballantyne Village Way, Charlotte, NC 28277
- Costo: Gratis
Recolección de juguetes y cena con karaoke
La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OPHLC) invita a la comunidad a un evento especial de recolección de juguetes para apoyar a niños en situaciones vulnerables en Charlotte. Durante el evento podrás participar en una noche de karaoke y disfrutar de un cupón para probar platillos latinos. Los juguetes deben ser nuevos para niños de 5 a 11 años.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: Monterrey Mexican Restaurant
- Dirección: 1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213
- Costo: Gratis (con donación de al menos dos juguetes)
Foto con Santa en Bass Pro Shops o Cabela’s
Durante las próximas semanas, los niños podrán disfrutar de la experiencia de “Santa’s Wonderland”, en donde este personaje estará disponible para tomarse fotos gratuitas y recibir la foto impresa sin ningún costo. También podrás recibir un video. Además, durante la semana realizarán juegos temáticos y manualidades y los pequeños podrán enviar su lista de deseos navideños al Polo Norte a través de un buzón.
- Fecha: hasta el 24 de diciembre
- Horario y disponibilidad varían en cada tienda. Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita.
- Costo: gratis
- Observación: la página actualiza la disponibilidad de sus citas todos los días, para abrir nuevas fechas.
Celebra el Día de las Velitas en Charlotte
La comunidad colombiana de Charlotte celebra el inicio de la temporada navideña con la tradicional ceremonia del Día de las Velitas, que simboliza la fe y la unión. El evento, que se ha convertido en una tradición de la Ciudad Reina y que cuenta con música latina, bailes y villancicos.
- Fecha: viernes 5 de diciembre
- Hora: de 6:30 p.m. a 11:30 p.m.
- Lugar: Uptown Mint Museum
- Dirección: 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: $15
Concierto: Luz de Navidad
Este evento se llevará a cabo para apoyar a organizaciones que ayudan a familias latinas como Our Bridge for Kids y nourish up. Habrá música navideña latinoamericana, historias de inmigrantes. Piden a interesados participar y estarán recibiendo alimentos y suministros para ayudar a inmigrantes, como productos no perecederos en enlatados, frutas y vegetales en lata, pasta o cereales o juguetes nuevos como osos de peluche, juegos de mesa, suministros de arte o equipo deportivo.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: St. Peter's Episcopal Church
- Dirección: 115 W 7th St, Charlotte, NC 28202
- Costo: a partir de $30. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.