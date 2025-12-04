Esta semana, Charlotte y sus alrededores contarán con diversas actividades para celebrar la diversidad de las tradiciones navideñas. Desde fotos con Santa, pesebres navideños, villancicos, bebidas calientes, el Día de las Velitas o actividades para solidarizarse con comunidades vulnerables. Hay de todo un poco en esta cartelera que te trae La Noticia.

Fotos Gratis con Santa en Keith Clinic Celebra la Navidad con fotos gratis con Santa en todas las ubicaciones de Keith Clinic. Trae a tus niños, tu cámara y disfruta de este evento navideño lleno de alegría. En el evento también habrá regalos para los primeros 50 niños en llegar. Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Direcciones de Keith Clinic

Este : 5344 Central Avenue, Charlotte, NC 28212

: 5344 Central Avenue, Charlotte, NC 28212 Oeste : 4016 Triangle Drive, Charlotte, NC 28208

: 4016 Triangle Drive, Charlotte, NC 28208 Norte : 402 E Sugar Creek Road, Charlotte, NC 28206

: 402 E Sugar Creek Road, Charlotte, NC 28206 Sur : 6859 South Blvd, Charlotte, NC 28217

: 6859 South Blvd, Charlotte, NC 28217 Gastonia : 405 N Chester Street, Gastonia, NC 28052

: 405 N Chester Street, Gastonia, NC 28052 Costo: gratis

Exposición de arte y pesebres navideños Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a la inauguración de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”. Se trata de un espacio que celebra el espíritu moderno de Charlotte, pero que también contará con pesebres navideños. Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Hora : 4:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 4:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Vapa Center

: Vapa Center Dirección : 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202

: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202 Costo: gratis

Celebra la Navidad con villancicos La agrupación infantil Criss Cross Mangosacue llevará a cabo dos eventos para celebrar las tradiciones navideñas con villancicos de Latinoamérica. Podrás disfrutar de canciones, como El Burrito Sabanero, Campanas de Belén y Tutaina. También habrá bailes, historias, chocolate, juegos y piñata. Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Methodist Home Recreation Center

: Methodist Home Recreation Center Dirección : 3200 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215

: 3200 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215 Costo: gratis Fecha : viernes 12 de diciembre

: viernes 12 de diciembre Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Lake Mist Apartments

: Lake Mist Apartments Dirección : 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217

: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217 Costo: gratis

Espectáculo Navideño en Ballantyne Village Ballantyne Village invita a todas las familias a disfrutar de un día lleno de diversión navideña con actividades para todos. Como la visita de Santa, paseos en tren sin rieles, malabaristas en zancos, música en vivo, hada de burbujas, globos, manualidades con galletas de jengibre y ornamentas y mucho más. Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Ballantyne Village

: Ballantyne Village Dirección : 14825 Ballantyne Village Way, Charlotte, NC 28277

: 14825 Ballantyne Village Way, Charlotte, NC 28277 Costo: Gratis

Recolección de juguetes y cena con karaoke La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OPHLC) invita a la comunidad a un evento especial de recolección de juguetes para apoyar a niños en situaciones vulnerables en Charlotte. Durante el evento podrás participar en una noche de karaoke y disfrutar de un cupón para probar platillos latinos. Los juguetes deben ser nuevos para niños de 5 a 11 años. Fecha: sábado 6 de diciembre

sábado 6 de diciembre Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Lugar: Monterrey Mexican Restaurant

Monterrey Mexican Restaurant Dirección: 1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213

1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213 Costo: Gratis (con donación de al menos dos juguetes)

Foto con Santa en Bass Pro Shops o Cabela’s Durante las próximas semanas, los niños podrán disfrutar de la experiencia de “​​Santa’s Wonderland”, en donde este personaje estará disponible para tomarse fotos gratuitas y recibir la foto impresa sin ningún costo. También podrás recibir un video. Además, durante la semana realizarán juegos temáticos y manualidades y los pequeños podrán enviar su lista de deseos navideños al Polo Norte a través de un buzón. Fecha : hasta el 24 de diciembre

: hasta el 24 de diciembre Horario y disponibilidad varían en cada tienda . Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita.

. Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita. Costo : gratis

: gratis Observación: la página actualiza la disponibilidad de sus citas todos los días, para abrir nuevas fechas.

Celebra el Día de las Velitas en Charlotte La comunidad colombiana de Charlotte celebra el inicio de la temporada navideña con la tradicional ceremonia del Día de las Velitas, que simboliza la fe y la unión. El evento, que se ha convertido en una tradición de la Ciudad Reina y que cuenta con música latina, bailes y villancicos. Fecha : viernes 5 de diciembre

: viernes 5 de diciembre Hora : de 6:30 p.m. a 11:30 p.m.

: de 6:30 p.m. a 11:30 p.m. Lugar : Uptown Mint Museum

: Uptown Mint Museum Dirección : 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202

: 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202 Costo: $15