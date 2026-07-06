Con el objetivo de compartir y escuchar a los niños latinos, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg invita a la comunidad a participar en CMPD Kops & Kids. Son encuentros que se llevarán a cabo durante los próximos jueves.

“Vamos a tener juegos, música, comida y una clase de seguridad y prevención para la comunidad, en la cual todos los jueves vamos a conversar sobre un tema diferente y después van a poder disfrutar una comida diferente cada semana, la cual es gratis y van a conocer a los oficiales latinos de CMPD”, dijo el oficial Claudio Jiménez a La Noticia.

Encuentros con la policía de Charlotte

El primer encuentro CMPD Kops & Kids es el jueves 9 de julio de 6:00 p.m. a 8:.00 p.m. No se requiere inscripción y podrá ir toda la familia. La información de este y el resto de encuentros es:

Fechas: jueves 9, 16, y 23 de julio. Hora: de 6:00 p.m. a 8:00 p. m Lugar: Iglesia Cokesbury United Methodist Church Dirección: 6701 Idlewild Rd, Charlotte, NC 28212

Desde el 2016, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg realiza CMPD Kops & Kids. Son una forma de estrechar una mejor relación con la comunidad latinas y ofrecerles a los más pequeños un momento lleno de información útil, juegos, regalos y comidas variadas durante los seis encuentros.

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