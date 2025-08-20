Hombre confiesa amenazar con arma a grupo por no hablar inglés

Un vergonzoso caso de racismo tuvo un avance judicial el 19 de agosto, cuando un hombre se declaró culpable de múltiples delitos contra los derechos civiles, tras acosar a un grupo de personas por no hablar inglés en un restaurante de Charlotte. El sospechoso, además de hacer comentarios racistas y xenofóbicos, amenazó a las víctimas con una arma de fuego.

Maurice Hopkins, de 32 años y residente de Mt. Holly, Carolina del Norte, se declaró culpable de un delito federal tras amenazar a varias personas por su raza, color, religión y origen nacional.

Amenazas por no hablar inglés

Todo comenzó el 8 de junio del 2024, cuando Hopkins confrontó a ocho personas originarias de India, mientras comían en Zambies Pizza, ubicada en North Davidson.

Cuando Hopkins se encontró con las víctimas, que eran un grupo de amigos, les preguntó si eran estadounidenses.

Hopkins procedió entonces a acosarles, llamándolas terroristas, exigiéndoles que hablaran inglés, diciéndoles que regresaran a su país y haciendo otras declaraciones debido a su raza, color, religión y origen nacional.

Los registros judiciales muestran que Hopkins hizo múltiples amenazas, incluyendo la de golpear a las víctimas en la cara, ir a buscar un arma de fuego y regresar para matarlas. Hopkins salió del restaurante y regresó minutos después, con un rifle AR-15 cargado. Esto obligó a las personas a huir por la puerta trasera del local.

Cargos y procedimiento federal

Hopkins fue arrestado pocos días después del incidente. En el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, enfrentó múltiples cargos federales:

Interferencia con actividades protegidas por la ley federal (delito de derechos civiles).

Interferencia con derechos de vivienda protegidos federalmente.

Posesión de arma de fuego para cometer un crimen violento.

Exhibición de arma de fuego en comisión de un delito violento.

Hopkins admitió ante el tribunal que amenazó a las ocho personas debido a su raza, color, religión y origen nacional, y porque disfrutaban de los bienes, servicios e instalaciones del restaurante.

Hopkins se declaró culpable de un cargo de interferencia con actividades protegidas por el gobierno federal, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia.

Hopkins permanece bajo custodia federal. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.

Colaboración entre agencias

El caso fue investigado por la Oficina de Campo del FBI en Charlotte y supervisado por el Fiscal Russ Ferguson. Participaron también la Asistente del Fiscal General Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, y el Agente Especial James C. Barnacle, Jr.