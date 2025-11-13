Condenan a 3 inmigrantes hondureños por traficar fentanilo

Tres hombres originarios de Honduras, que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, fueron sentenciados a prisión federal por traficar varios kilogramos de fentanilo, informó el 13 de noviembre el fiscal federal Russ Ferguson del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Los acusados, Javier Ávila-Rivas (de 24 años de edad), Christian Josué Campos (de 22 años) y Jefry Adalberto Martínez-Romero (de 19), se declararon culpables de conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir fentanilo.

Ávila-Rivas y Martínez-Romero recibieron 10 años de prisión y 5 años de libertad supervisada .

y . Campos fue condenado a 5 años de prisión y 4 años de libertad supervisada.



Operación en Charlotte

Según los documentos judiciales, entre agosto y septiembre de 2024, los acusados vendieron fentanilo a agentes encubiertos en múltiples ocasiones en Charlotte.

Durante un operativo realizado el 5 de septiembre de 2024, las autoridades hallaron en su vehículo más de 1.9 kilogramos de fentanilo. Esto incluyó 786 gramos de fentanilo púrpura en forma de ladrillo, además de un rifle, municiones, básculas digitales y $1,172 en efectivo.

Los tres hombres permanecen bajo custodia federal y serán trasladados al Buró Federal de Prisiones para cumplir sus condenas.

Investigación y cooperación

El caso fue investigado por la Drug Enforcement Administration (DEA) y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Luego, fue procesado por el fiscal asistente Alfredo De La Rosa en Charlotte.

Parte de una operación nacional

El caso forma parte de la iniciativa Operation Take Back America. Un esfuerzo nacional del Departamento de Justicia para combatir el narcotráfico, el crimen transnacional y las organizaciones criminales que operan en Estados Unidos.

El programa combina recursos de las unidades Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) y Project Safe Neighborhood (PSN).