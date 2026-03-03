La ciudad de Charlotte ofrece una amplia variedad de recursos gratuitos esta semana, destinados a apoyar a la comunidad local en diferentes áreas. Desde alimentos, pañales y apoyo para embarazadas, hasta talleres de educación y oportunidades laborales, hay algo para todos. Comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Suministros gratis para embarazadas
La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalarán pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos.
- Fecha: miércoles 4 de marzo
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Iglesia la Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215
Sesiones virtuales de “Conozca sus derechos”
Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse mejor preparada para interactuar con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten.
- Fecha: miércoles 4 y 11 de marzo.
- Hora: 11:30 a.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 5 de febrero
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 5 de marzo
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, la asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud y a Medicaid, y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es:
- Fecha: jueves 5 de marzo
- Hora: 9:15 a.m. a 2:15 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Galería: Resistencia en Obra Collective
Se trata de una segunda edición de la exposición temática sobre la resistencia, donde artistas muestran sus obras en las que exponen temas como la libertad de expresión, la equidad, la inmigración, los derechos humanos, la policía, los derechos de voto, la seguridad de la comunidad LGBTQ+ y los desafíos sociales que definen este momento.
- Fecha de inauguración: sábado 7 de marzo
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: OBRA Gallery
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
Programa de preparación de impuestos gratis
En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales.
- Fecha: jueves 5 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 7 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Center for Legal Advocacy
- Dirección: 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 9 de marzo
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC, 28215
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 9 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado, en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 10 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Talleres, educación y oportunidades
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 8 de marzo
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Taller de introducción a Gmail
Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Google. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.
- Fecha: martes 10 de marzo
- Hora: 5.30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet
Aprenda a navegar en línea, a buscar información de manera efectiva y a mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet.
- Fecha: martes 10 de marzo
- Hora: 5.30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 11 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Cinco pasos clave para diseñar y hacer crecer tu negocio
Este taller virtual y gratuito es ofrecido por Women Business Center of Charlotte (en español, El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte) y está dirigido a emprendedores para enseñarles cómo iniciar un negocio o fortalecerlo si se encuentra en marcha.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Dirección: 916 West 5th Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción: en el siguiente enlace.