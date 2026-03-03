La ciudad de Charlotte ofrece una amplia variedad de recursos gratuitos esta semana, destinados a apoyar a la comunidad local en diferentes áreas. Desde alimentos, pañales y apoyo para embarazadas, hasta talleres de educación y oportunidades laborales, hay algo para todos. Comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Suministros gratis para embarazadas La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalarán pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. Fecha : miércoles 4 de marzo

: miércoles 4 de marzo Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Iglesia la Voz de la Esperanza

: Iglesia la Voz de la Esperanza Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

Sesiones virtuales de “Conozca sus derechos” Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse mejor preparada para interactuar con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten. Fecha : miércoles 4 y 11 de marzo.

: miércoles 4 y 11 de marzo. Hora : 11:30 a.m.

: 11:30 a.m. Lugar : virtual

: virtual Inscríbete en el siguiente enlace.

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 5 de febrero

: jueves 5 de febrero Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación. Fecha : jueves 5 de marzo

: jueves 5 de marzo Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m Lugar : Hope Street Food Pantry

: Hope Street Food Pantry Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, la asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud y a Medicaid, y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es: Fecha : jueves 5 de marzo

: jueves 5 de marzo Hora : 9:15 a.m. a 2:15 p.m.

: 9:15 a.m. a 2:15 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Galería: Resistencia en Obra Collective Se trata de una segunda edición de la exposición temática sobre la resistencia, donde artistas muestran sus obras en las que exponen temas como la libertad de expresión, la equidad, la inmigración, los derechos humanos, la policía, los derechos de voto, la seguridad de la comunidad LGBTQ+ y los desafíos sociales que definen este momento. Fecha de inauguración : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : OBRA Gallery

: OBRA Gallery Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis

Programa de preparación de impuestos gratis En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales. Fecha : jueves 5 de marzo

: jueves 5 de marzo Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace. Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Charlotte Center for Legal Advocacy

: Charlotte Center for Legal Advocacy Dirección : 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212

: 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : lunes 9 de marzo

: lunes 9 de marzo Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Pascuales' Farm

: Pascuales' Farm Dirección : 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC, 28215

: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC, 28215 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 9 de marzo

: lunes 9 de marzo Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Evento: Habla con un policía latino Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado, en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial. Fecha : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Talleres, educación y oportunidades

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 8 de marzo

: domingo 8 de marzo Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Taller de introducción a Gmail Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Google. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo. Fecha : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo Hora : 5.30 p.m. a 7:30 p.m.

: 5.30 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción: en el siguiente enlace.

Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet Aprenda a navegar en línea, a buscar información de manera efectiva y a mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet. Fecha : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo Hora : 5.30 p.m. a 7:30 p.m.

: 5.30 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 11 de marzo

: miércoles 11 de marzo Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209