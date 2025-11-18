Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos esta semana, desde ayuda alimentaria hasta actividades culturales y talleres educativos. Algunas de las actividades más destacadas, son los esfuerzos de organizaciones locales que están brindando recursos para las familias, como la entrega de productos no perecederos y pavos para el Día de Acción de Gracias. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Comida gratis para afectados por SNAP
La organización sin fines de lucro, Food for Families NC, estará regalando cajas de productos no perecederos a familias afectadas por la suspensión federal de los beneficios del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).
- Fecha: miércoles 19 de noviembre
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Food for Families NC
- Dirección: 2001 Van Buren Ave, Indian Trail, NC 28079
- Observación: deberá mostrar su tarjeta de SNAP
Entrega de pavos gratis
La Love Fellowship Church estará regalando pavos y otros alimentos para la celebración del Día de Acción de Gracias (27 de noviembre). Invitan a la comunidad a acercarse. Será un pavo por familia y el evento será hasta que se agoten.
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Love Fellowship Church CLT
- Dirección: 5535 Statesville Rd, Charlotte, NC 28269
Entrega de pavos gratis en Charlotte
Be the Lite Community Development Corporation realizará una entrega gratuita de pavos. Para participar, debe llenar el formulario disponible en el siguiente enlace hasta este 18 de noviembre.
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Bethel Temple Faith Church
- Dirección: 9450 Moss Plantation Ave NW, Concord, NC 28027
Salud y bienestar
Clases de yoga online
La Casa de la Cultura está ofreciendo clases de yoga gratis los martes, para todos los niveles. En esta oportunidad realizarán la clase modalidad online para familias que decidan quedarse en casa. Estira, respira, transforma tu mente y cuerpo con esta sesión.
- Fecha: martes 18 de noviembre
- Hora: 7:00 p.m. a 7:45 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace
Clases de estiramiento gratis
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 19 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 20 de noviembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 19 y 26 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Jornadas para obtener un seguro de salud
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones
- Fecha: miércoles 19 de noviembre
- Hora: 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Cultura y entretenimiento
Conociendo México y recursos en Charlotte
El tercer sábado de cada mes, International House coordina un encuentro internacional conocido como “People of the World” o Personas del Mundo, en español. En ella buscan que la comunidad conozca sobre diferentes culturas migratorias, en esta oportunidad la de “México”. Además, en el evento, conversan sobre sus clases gratuitas de inglés y sobre recursos para inmigrantes en Charlotte.
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Costo: gratis
- Inscríbete a través del siguiente enlace
97º Desfile de Navidad de Concord
El centro de Concord invita a celebrar el inicio de la temporada navideña con el tradicional encendido del árbol de Navidad. Además, habrá actividades como la proyección de la película “El Grinch”, encuentros con el señor y la señora Santa, zona de niños, camiones de comida, el desfile y fuegos artificiales.
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección de referencia: Union Street, Concord, NC 28025
Festival familiar gratuito UCity Lights
University City Partners, junto con AT&T, invita a todos a disfrutar del tercer festival anual UCity Lights, un evento gratuito para toda la familia. Este festival marcará el inicio de la temporada navideña con actividades para todas las edades, música, arte, vendedores locales, y el tradicional encendido del árbol de Navidad y paseo en tren.
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: The Shoppes at University Place
- Dirección: 8929 J M Keynes Dr. Charlotte, NC 28262
Disfruta del 79° Desfile Anual de Víspera de Acción de Gracias de Novant Health
A lo largo de más de siete décadas, este desfile organizado por Novant Health ha ido creciendo hasta convertirse en un ícono de la Ciudad Reina para inaugurar la Navidad y este año no será la excepción y el centro de Charlotte se vestirá de magia para recibir un espectáculo visual y sonoro lleno de carrozas, talentosos artistas, bandas de música y mucho color.
- Fecha: Miércoles 26 de noviembre
- Hora: Inicio a las 5:45 p. m.
- Lugar: Uptown Charlotte
- Dirección: la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue
Cursos, talleres y apoyo profesional
Taller de escritura de ensayo universitario
ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales.
- Fecha: miércoles 19 de noviembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Seminario cómo usar IA para su negocio
Descubra cómo aprovechar la inteligencia artificial para automatizar procesos, reducir costos y tomar decisiones más efectivas para su negocio con este seminario de Prospera. Le enseñarán sobre automatización de tareas y procesos, reducción de costos operativos, toma de decisiones basadas en datos y aplicaciones prácticas para pequeños negocios.
- Fecha: miércoles 19 de noviembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: Oficina de Prospera
- Dirección: 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
- Costo: gratis
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 20 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Talleres de Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Hora:2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 23 de noviembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 24 de noviembre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Sesión de preparación universitaria gratis
La biblioteca ImaginOn ofrece un espacio gratuito e informal para adolescentes que necesiten ayuda con solicitudes universitarias, currículums, o asesoramiento sobre la búsqueda de empleo. Este taller está diseñado para brindar apoyo en la redacción de aplicaciones y responder preguntas sobre el futuro académico y profesional.
- Fecha: lunes 24 de noviembre
- Hora: de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202