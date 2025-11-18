Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos esta semana, desde ayuda alimentaria hasta actividades culturales y talleres educativos. Algunas de las actividades más destacadas, son los esfuerzos de organizaciones locales que están brindando recursos para las familias, como la entrega de productos no perecederos y pavos para el Día de Acción de Gracias. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Comida gratis para afectados por SNAP La organización sin fines de lucro, Food for Families NC, estará regalando cajas de productos no perecederos a familias afectadas por la suspensión federal de los beneficios del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). Fecha : miércoles 19 de noviembre

: miércoles 19 de noviembre Hora : 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Food for Families NC

: Food for Families NC Dirección : 2001 Van Buren Ave, Indian Trail, NC 28079

: 2001 Van Buren Ave, Indian Trail, NC 28079 Observación: deberá mostrar su tarjeta de SNAP

Entrega de pavos gratis La Love Fellowship Church estará regalando pavos y otros alimentos para la celebración del Día de Acción de Gracias (27 de noviembre). Invitan a la comunidad a acercarse. Será un pavo por familia y el evento será hasta que se agoten. Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Love Fellowship Church CLT

: Love Fellowship Church CLT Dirección: 5535 Statesville Rd, Charlotte, NC 28269

Entrega de pavos gratis en Charlotte Be the Lite Community Development Corporation realizará una entrega gratuita de pavos. Para participar, debe llenar el formulario disponible en el siguiente enlace hasta este 18 de noviembre. Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Bethel Temple Faith Church

: Bethel Temple Faith Church Dirección: 9450 Moss Plantation Ave NW, Concord, NC 28027

Salud y bienestar

Clases de yoga online La Casa de la Cultura está ofreciendo clases de yoga gratis los martes, para todos los niveles. En esta oportunidad realizarán la clase modalidad online para familias que decidan quedarse en casa. Estira, respira, transforma tu mente y cuerpo con esta sesión. Fecha : martes 18 de noviembre

: martes 18 de noviembre Hora : 7:00 p.m. a 7:45 p.m.

: 7:00 p.m. a 7:45 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción en el siguiente enlace

Clases de estiramiento gratis Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 19 de noviembre

: miércoles 19 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 20 de noviembre

: jueves 20 de noviembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 19 y 26 de noviembre

: miércoles 19 y 26 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Jornadas para obtener un seguro de salud El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones Fecha : miércoles 19 de noviembre

: miércoles 19 de noviembre Hora : 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Cultura y entretenimiento

Conociendo México y recursos en Charlotte El tercer sábado de cada mes, International House coordina un encuentro internacional conocido como “People of the World” o Personas del Mundo, en español. En ella buscan que la comunidad conozca sobre diferentes culturas migratorias, en esta oportunidad la de “México”. Además, en el evento, conversan sobre sus clases gratuitas de inglés y sobre recursos para inmigrantes en Charlotte. Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Costo : gratis

: gratis Inscríbete a través del siguiente enlace

97º Desfile de Navidad de Concord El centro de Concord invita a celebrar el inicio de la temporada navideña con el tradicional encendido del árbol de Navidad. Además, habrá actividades como la proyección de la película “El Grinch”, encuentros con el señor y la señora Santa, zona de niños, camiones de comida, el desfile y fuegos artificiales. Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:30 p.m. Lugar : Downtown Concord

: Downtown Concord Dirección de referencia: Union Street, Concord, NC 28025

Festival familiar gratuito UCity Lights University City Partners, junto con AT&T, invita a todos a disfrutar del tercer festival anual UCity Lights, un evento gratuito para toda la familia. Este festival marcará el inicio de la temporada navideña con actividades para todas las edades, música, arte, vendedores locales, y el tradicional encendido del árbol de Navidad y paseo en tren. Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Hora : de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : The Shoppes at University Place

: The Shoppes at University Place Dirección: 8929 J M Keynes Dr. Charlotte, NC 28262

Disfruta del 79° Desfile Anual de Víspera de Acción de Gracias de Novant Health A lo largo de más de siete décadas, este desfile organizado por Novant Health ha ido creciendo hasta convertirse en un ícono de la Ciudad Reina para inaugurar la Navidad y este año no será la excepción y el centro de Charlotte se vestirá de magia para recibir un espectáculo visual y sonoro lleno de carrozas, talentosos artistas, bandas de música y mucho color. Fecha : Miércoles 26 de noviembre

: Miércoles 26 de noviembre Hora : Inicio a las 5:45 p. m.

: Inicio a las 5:45 p. m. Lugar : Uptown Charlotte

: Uptown Charlotte Dirección: la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue

Cursos, talleres y apoyo profesional

Taller de escritura de ensayo universitario ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales. Fecha : miércoles 19 de noviembre

: miércoles 19 de noviembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Seminario cómo usar IA para su negocio Descubra cómo aprovechar la inteligencia artificial para automatizar procesos, reducir costos y tomar decisiones más efectivas para su negocio con este seminario de Prospera. Le enseñarán sobre automatización de tareas y procesos, reducción de costos operativos, toma de decisiones basadas en datos y aplicaciones prácticas para pequeños negocios. Fecha : miércoles 19 de noviembre

: miércoles 19 de noviembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : Oficina de Prospera

: Oficina de Prospera Dirección : 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209

: 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. Costo: gratis

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 20 de noviembre

: jueves 20 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Talleres de Introducción a Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación. Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Para inscribirse, visite el siguiente enlace. Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Hora :2:00 p.m. a 4:00 p.m.

:2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 23 de noviembre

: domingo 23 de noviembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 24 de noviembre

: lunes 24 de noviembre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis