Esta semana en Charlotte tienes una oportunidad única para participar en una variedad de eventos gratuitos que van desde clases educativas hasta distribuciones de alimentos y actividades comunitarias, incluso una protesta. Además, muchas de estas actividades están diseñadas para fortalecer la comunidad local, ofreciendo recursos valiosos como preparación de impuestos, talleres de escritura, clases de baile y más.
Comunidad
Sesiones virtuales de “Conozca sus derechos”
Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse mejor preparada para interactuar con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten.
- Fecha: miércoles 25 de marzo.
- Hora: 11:30 a.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Programa de preparación de impuestos gratis
En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 30 de marzo
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana presenta una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que solicita el ID Comunitario (luz, agua, teléfono), participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición que brinda muchos beneficios.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 12:00 p.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave. # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40.00
Evento de seguridad contra incendios
La Cruz Roja Americana organiza un evento de seguridad contra incendios en el hogar para proteger a las familias locales. Los voluntarios instalarán alarmas de humo gratuitas, reemplazarán baterías en alarmas existentes y ayudarán a crear planes de escape en caso de incendio. También puedes colaborar como voluntario en esta causa.
- Fecha: viernes 27 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: American Legion Post 262
- Dirección: 1940 Donald Ross Road, Charlotte, NC 28217
- Regístrate para una instalación gratuita de alarmas de humo en el siguiente enlace.
Protesta No Kings en Charlotte
Indivisible Charlotte organiza la manifestación y protesta No Kings, como parte de su compromiso con la resistencia frente a la tiranía y el autoritarismo. El evento incluirá música, discursos de oradores, una marcha por el centro de la ciudad y otras actividades.
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: First Ward Park
- Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC organiza una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: martes 31 de marzo
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Health Sciences Academy en Monroe Middle School
- Dirección: 601 E Sunset Dr, Monroe, NC 28112
Salud
Exámen de la vista y lentes gratis
Vision to Learn, junto con la Coalición Latinoamericana, estará ofreciendo evaluaciones gratuitas para niños de jardín de infancia a 12.º grado. Si el menor necesita anteojos, puede elegir una montura de la clínica móvil y las gafas se las enviarán por correo.
- Fecha: jueves 9 de abril
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave. # 1, Charlotte, NC 28205
- Observación: Visita el siguiente enlace para reservar.
Clases de estiramiento y ejercicios de fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Renacer a través de la escritura
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, llevarán a cabo una sesión especial donde se explorará el tema de la sanación y el crecimiento personal a través de la escritura. Esto lo harán a través del espacio “Aprende a vivir de nuevo”.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: en línea
- Inscríbete entrando a la plataforma Meeting ID e incluyendo este ID de reunión 832 8486 1065. Código: 017733
Taller: historias para sanar
Únete a una serie bilingüe de narración y escritura creativa dirigida por Obra Collective. Se trata de un espacio seguro para explorar y compartir tus experiencias vividas. Aprende a expresar tu historia, conectar con otros, y usar la escritura como herramienta de sanación y resistencia
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Observación: evento para mayores de 18 años.
- Inscripción en el siguiente enlace.
Cursos, talleres y oportunidades
Seminario: cómo posicionar su marca con el Mundial FIFA 2026
Conozca cómo preparar su negocio con estrategias creativas de mercadeo para aprovechar el impacto del Mundial y conectar con su audiencia antes, durante y después del evento. Evento organizado por Prospera.
- Fecha: miércoles 25 de marzo
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: virtual
- Inscripción en el siguiente enlace
Jornada sobre planillas legales para pequeños negocios
Esta clase se llevará a cabo para enseñar cómo utilizar Gale Legal Forms en la redacción, personalización y gestión de documentos comerciales esenciales para pequeños negocios. Desde acuerdos de asociación hasta contratos de confidencialidad. También se proporcionarán recursos para que puedas manejar los aspectos legales de tu negocio de manera más eficiente.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: en línea
- Inscripción en el siguiente enlace
Taller de Educación Financiera
Únete a la Coalición Latinoamericana en un taller donde aprenderás sobre cómo planificar y emprender con tu negocio, evaluar y desarrollar tus ideas mediante estudio de mercado y comprender las consideraciones legales más importantes.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave. # 1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller de introducción a Outlook (Hotmail)
Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Outlook. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.
- Fecha: miércoles 1° de abril
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Arte, cultura y entretenimiento
Cuentos, música y teatro para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica.
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Matthews Community Center
- Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105
Mercado de pulgas al aire libre
Con el objetivo de ofrecer productos únicos y fomentar el comercio local, Uptown Flea es un mercado al aire libre donde podrás encontrar artículos vintage, de reventa, coleccionables, arte y productos hechos a mano por vendedores locales. Es una excelente oportunidad para descubrir algo nuevo mientras disfrutas de un ambiente relajado y fácil de explorar.
- Fecha: sábados 28 de marzo
- Hora: 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Victoria Yards
- Dirección: 209 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Clase gratuita de Marinera Limeña
La comunidad de Charlotte está invitada a disfrutar de una clase gratuita de Marinera Limeña, dirigida por los campeones Mauricio Salas y Ángela Castillo, con el fin de acercar a todos los asistentes a una de las danzas más representativas de Perú. No se requiere experiencia previa ni asistir con pareja.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: Alicia’s Kitchen
- Dirección: 6301 South Blvd., Charlotte, NC 28217
- Inscripción en el siguiente enlace