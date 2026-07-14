Más de 40 voluntarios se reunieron el lunes 13 de julio en el Auditorio Camino, en Charlotte, para clasificar y preparar donaciones que serán enviadas a Venezuela.

Esto formó parte de un esfuerzo solidario impulsado por Camino y El Futuro Es Latino para ayudar a quienes se vieron afectados por el doblete sísmico del 24 de junio que dejó 4,561 fallecidos, 16,740 heridos, cerca de 30,000 desaparecidos y a más de 128,000 familias damnificadas.

Durante la jornada, los participantes organizaron los insumos por categorías, separando medicamentos, alimentos y artículos médicos, además de empacar, etiquetar y preparar las cajas para su traslado. Los voluntarios prepararon aproximadamente 600 cajas de suministros. Estas serán enviadas a un centro de acopio de la Iglesia Bautista ubicada en el sector Los Caobos en Caracas.

Latinos se mueven por Venezuela

Otro esfuerzo solidario se realizó el sábado 11 de julio en The Music Yard, en Charlotte, con “Muévete por Venezuela”. Un evento organizado por South End Spanish Club que reunió a la comunidad para recaudar fondos para apoyar a organizaciones de ayuda humanitaria como We Love Venezuela, The House Project y Sun.Risas.

La jornada incluyó una carrera gratuita organizada por Latinos Run Charlotte donde participaron alrededor de 100 personas, además de clases de pilates, entrenamientos y otras actividades. En total, lograron recaudar $5,781 para apoyar a los afectados.

Participantes de “Muévete por Venezuela” se unieron en Charlotte a una jornada que recaudó $5,781 para apoyar a organizaciones humanitarias (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).

Próximo evento solidario

La Casa de la Cultura realizará la subasta de arte “Hacemos lo que sabemos”, un evento que busca recaudar fondos para continuar apoyando a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

La jornada se llevará a cabo el sábado 18 de julio, de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., en el VAPA Center ubicado en 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202. La entrada tendrá un costo de $10 por persona, aunque la organización anunció una promoción de dos entradas por el mismo precio si se va acompañado.

El evento contará con obras donadas por artistas locales, música en vivo, comida y actividades culturales.

Campañas para ayudar

Para seguir ayudando, puedes unirte al programa Vida, que cuenta con una campaña activa de recaudación para apoyar a niños en situación de pobreza y con enfermedades o necesidades urgentes de medicina y alimentación. Puedes ayudar donando vía Zelle a 980-208-2042 o por Venmo al @ProgVida.

Contacta al 980-208-2042 (María Fernanda Machado) para más información sobre la entrega de productos o formas de ayudar si se trata a través de una organización.

También puedes unirte a la campaña de la Alianza de Venezolanos en Charlotte (AVC) para brindar apoyo a las familias afectadas. Haz tu aporte en el siguiente enlace: tinyurl.com/euedsjfm