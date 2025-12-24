Por primera vez, cerca de 18 artistas latinos, organizaciones y propuestas de que promueven el arte de inmigrantes en Charlotte reciben hasta $25,000 a través de las Subvenciones para el Crecimiento Creativo. Esto le abre las puertas a un panorama artístico con raíces latinas más prometedor el 2026.

1.7 millones para apoyar a artistas locales

Este año, un total de 1.7 millones de dólares se distribuyeron a través de Creative Growth Grants, en español, Subvenciones para el Crecimiento Creativo, una iniciativa para apoyar el talento local e impulsar a grandes artistas o ideas artísticas para la ciudad que respalden el Plan de Arte y Cultura.

Las subvenciones se distribuyeron en tres tipos de ayuda económica: Para cubrir gastos operativos (hasta $25,000) para proyectos (hasta $20,000) y para el desarrollo profesional (hasta $2,500). Este último caso era para artistas y organizaciones interesadas en mejorar habilidades y avanzar en su carrera a través de talleres, conferencias, clases, exposiciones con jurados y otros esfuerzos.

Artistas y propuestas latinas destacadas

Los 1.7 millos se distribuyeron entre 106 artistas y organizaciones, con subvenciones que van desde los $1,900 hasta los $25,000, cada una adaptada al alcance del proyecto. Este año, destacó el número de latinos que participó y obtuvieron subvenciones para proyectos en el 2026.

Entre los beneficiarios latinos se encuentran:

CIRCLE DE LUZ

El Alma de la Luna Foundation

Embrace All Latino Voices

Ady Rivas

Gabriel Mejía

Irlanda Ruiz

Luciana Solano

Melody Shanahan

Cine Casual

John M. Mejía

Latin American Council of Charlotte, conocido como ENLACE

Leandro Manzo - Art Studio and Creative Cultural Center

María Carolina Yánez

Raíces Latino Arts

Sorayda Díaz León

Habilidadx

Además de dos organizaciones que apoyan a minorías, como inmigrantes latinos. Estas son: Obra Collective y Movement Migration, quienes recibieron subvenciones de $25,000 y $13,975 respectivamente. Son 18 propuestas que ganaron entre 272 solicitudes.

“Estas subvenciones generan oportunidades para que las personas puedan crear más espacios de cultura, de arte accesibles a la comunidad del condado, en sus diferentes corredores en el norte, sur, este y oeste y no solo en el centro de la ciudad”, comentó a La Noticia, Milagros Ugueto, directora de la Casa de la Cultura, organización encargada de traducir la información a español y llevar a cabo talleres para promover la participación de latinos.

La Casa de la Cultura fue la organización encargada de traducir la información a español y llevar a cabo talleres presenciales y en línea para promover la participación de latinos (Foto: cortesía Milagros Ugueto).

Agregó: “Me emocionó que en el año 2024, ganaron muy pocos latinos, yo diría que ganó una o dos organizaciones, en cambio, este año fueron muchos. Aplicaron, persistieron y su esfuerzo fue reconocido, eso me emocionó, porque aunque no todos fueron seleccionados, fueron muchos los que se animaron a participar”.

Aseguró que a través de estas ayudas que recibieron artistas latinos, de entre $1,900 y $25,000 se eliminan barreras como la falta de recurso, transporte y espacios para llevar a cabo talleres gratis durante el 2026. Explicó algunas de las propuestas de estos creativos incluyen:

Talleres de arte, manualidades, dibujo y pintura gratuitos

de arte, manualidades, dibujo y pintura gratuitos Proyectos fotográficos que capturan a latinos trabajadores de Charlotte y sus historias.

que capturan a latinos trabajadores de Charlotte y sus historias. Promover cine latino en la ciudad.

en la ciudad. Culminar su educación en arte, en el caso de algunos candidatos.

en arte, en el caso de algunos candidatos. Crear una máquina expendedora de arte latino a bajo costo.

Talleres de danzas .

. Galerías de artistas latinoamericanos.

de artistas latinoamericanos. Pódcast con latinos.

con latinos. Propuestas de libros con historias de inmigrantes latinos, entre otros.

Promoviendo espacios para otros artistas latinos

Sorayda Díaz León, una periodista de arte y cultura quien emigró de México para Carolina del Norte hace casi 13 años, fue una de las ganadoras de una subvención de $20,000. Con ella espera dar un nuevo paso con Vozes, una plataforma digital sobre artistas y creadores inmigrantes que tiene cinco años.

En 2026, Sorayda planea expandir Vozes con una serie de conversaciones comunitarias que se transformarán en un pódcast, un proyecto piloto que se lanzó este año.

“La idea es expandir un poco más esto con el concepto de que las conversaciones vayan alrededor del arte, la cultura y la inmigración. Quiero que sean conversaciones con panelistas que estén relacionados con estas tres características, pero también que se inclinen por el servicio a la comunidad aquí en Charlotte”, dijo a La Noticia.

Irlanda Ruiz, también aplicó para la subvención en nombre propio y representando a ENLACE, una organización dedicada a promover la colaboración de múltiples entidades y organizaciones que sirven a la comunidad latina en Charlotte. Sus propuestas son: