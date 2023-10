El acto de votar en una democracia es una puerta a la participación cívica y otorga un derecho sagrado a los ciudadanos para influir en el rumbo de su nación. Inmigrantes que han llamado a Estados Unidos su hogar durante años, tienen el anhelo de poder votar, pero muchos por estar indocumentados no pueden participar en actos como las elecciones federales. Ahora bien, ¿puede ser la licencia un documento válido para votar?

Debido a que muchas personas no pueden contar con la ciudadanía estadounidense, algunos estados están ofreciendo la licencia de conducir como una opción que facilite la vida de los inmigrantes. Sin embargo, hay incertidumbre y a la vez rumores sobre la posibilidad de que esas licencias u otras tarjetas de identificación con fotografía les permitan participar en el proceso electoral.

¿Inmigrantes indocumentados con licencia de conducir pueden votar en Estados Unidos?

La respuesta es un rotundo "NO". Las leyes federales en Estados Unidos prohíben que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, sin importar si poseen una licencia de conducir o una identificación con fotografía.

Esta regla ha estado en vigor durante décadas y tiene sus raíces en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996. Esta ley estableció como delito que los no ciudadanos votaran en las elecciones federales para presidente, vicepresidente y miembros del Congreso.

Incluso el portal web oficial del gobierno federal, USA.gov, es claro en cuanto a que los no ciudadanos no tienen el derecho de votar en las elecciones federales, estatales y la mayoría de las elecciones locales.

¿Quiénes pueden votar en las Elecciones Federales de Estados Unidos? Esto dice la ley

La ley establece que pueden votar en las elecciones federales si:

Es ciudadano estadounidense (algunas áreas permiten que los no ciudadanos voten únicamente en las elecciones locales).

Cumpla con los requisitos de residencia de su estado. Puede estar sin hogar y aun así cumplir con estos requisitos.

Tener 18 años el día de las elecciones o antes. En casi todos los estados, puede registrarse para votar antes de cumplir 18 años si los tendrá el día de las elecciones.

Están registrados para votar antes de la fecha límite de registro de votantes de su estado. Dakota del Norte es el único que no requiere registro de votantes.

¿Inmigrantes recibirán identificaciones con fotografía?

La reciente confusión sobre si los inmigrantes indocumentados podrían votar en las elecciones federales se relaciona con un proyecto gubernamental de tarjetas de identificación para no ciudadanos. Según un informe de julio de 2022 sobre el proyecto de ley de asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional, se propuso financiar un programa de Tarjeta de Expediente Segura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este programa tenía como objetivo permitir que los no ciudadanos accedieran a archivos y documentos de inmigración. Sin embargo, en agosto de 2022, un portavoz de ICE aclaró que esta tarjeta de identificación "no será una forma oficial de identificación federal". Su función principal sería ayudar a los no ciudadanos a llevar un registro de sus casos de inmigración pendientes.

Como una solución, algunas organizaciones emiten una identificación comunitaria con fotografía, que es un documento que pueden gestionar aquellas personas que no cuentan con un estatus que les permita tramitar una identificación expedida por el gobierno estatal o federal o entidad consular. No obstante, solo funcionan para algunos fines con la excepción de los relacionados con procesos electorales.

¿Qué estados tramitan licencias de conducir a inmigrantes indocumentados y cómo solicitar?

Actualmente, 19 estados y el Distrito de Columbia permiten que los inmigrantes indocumentados soliciten licencias de conducir, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Sin embargo, es crucial entender que estas licencias de conducir no otorgan la ciudadanía ni el derecho a votar en las elecciones federales.

En algunos estados, las leyes son explícitas al afirmar que las licencias de conducir no son válidas ni aceptadas para "fines federales oficiales", incluyendo el voto en elecciones federales. Por lo tanto, tener una licencia de conducir como inmigrante indocumentado no habilita automáticamente el derecho al voto.

El proceso para que los inmigrantes indocumentados obtengan una licencia de conducir varía según el estado y puede llevar meses o incluso años. Por lo general, los requisitos incluyen presentar un certificado de nacimiento extranjero, un pasaporte extranjero o una tarjeta consular, además de evidencia de residencia estatal actual, según la información proporcionada por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL).