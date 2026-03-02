La primavera es una época donde muchos disfrutan la vida, el sol comienza a resplandecer, las flores son parte del paisaje y el calor inunda los distintos estados del país.

Los ciudadanos esperan con ansía la llegada de la primavera, en algunos estados significa playa, sol arena y mar, pero en otros, es una época perfecta para la siembra y otras actividades que necesitan el sol y la falta de nieve.

Equinoccio de Primavera 2026: ¿Cuándo ocurre en Estados Unidos?

El inicio de la primavera está cada vez más cerca en Estados Unidos. El primer día oficial de esta estación será el viernes 20 de marzo de 2026, una fecha que muchos esperan con entusiasmo tras el invierno.

Esta fecha marca el “equinoccio de primavera” en el hemisferio norte. Este año, el equinoccio de marzo ocurre el 20 de marzo a las 5:45 a.m. (hora del Este).

El equinoccio señala el comienzo astronómico de la primavera en el hemisferio norte y, al mismo tiempo, el inicio del otoño en el hemisferio sur. Durante este fenómeno, el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el mundo, ya que el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre.

¿Qué es un equinoccio de primavera y qué otros existen?

En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste de sur a norte. Se llama el ecuador “celeste” porque es una línea imaginaria en el cielo sobre el ecuador de la Tierra.

Por otra parte, la Tierra experimenta un acontecimiento astronómico que ocurre dos veces al año, en marzo y en septiembre, y que marca el comienzo de una nueva estación

Este evento astronómico es el equinoccio y ocurre dos veces al año. El mismo tendrá lugar este 22 de septiembre de 2026 y anunciará la entrada de la primavera en el hemisferio sur y el inicio del otoño en el hemisferio norte.

Cambio de horario en Estados Unidos: ¿Cuándo se hace y cómo?

El horario de verano en Estados Unidos comienza cada año el segundo domingo de marzo, semanas antes del inicio oficial de la primavera. En 2026, el cambio se realizará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m.

Con la entrada en vigor del llamado Daylight Saving Time, es necesario adelantar el reloj una hora respecto al horario estándar. Este ajuste se mantendrá hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finaliza el horario de verano y los relojes deberán atrasarse una hora.

Por otro lado, la mayoría de los dispositivos electrónicos, como smartphones, tablets, laptops, smartwatch y otros, realizan el cambio de manera automática.

Cambio de estaciones en Estados Unidos: Fechas de cada una

Por otra parte, el cambio de estaciones en el país ya están establecidas para el 2026, ya que cada una representa ciertas circunstancias para todos los habitantes.

Estas son las fechas en las que entrará y terminará cada estación en el hemisferio norte en el 2026:

Primavera : 20 marzo hasta 20 junio.

: 20 marzo hasta 20 junio. Verano : 20 junio hasta 22 septiembre.

: 20 junio hasta 22 septiembre. Otoño : 22 septiembre hasta 21 diciembre.

: 22 septiembre hasta 21 diciembre. Invierno: 21 diciembre hasta 20 marzo.

De esta forma, se le pide a los habitantes marcar estas fichas como especiales, ya que el cambio de estación refiere a cambios en distintas áreas.