Por Yuliana Montiel / La Noticia

Zahil Caraballo, maestra y consejera, ha sido premiada como la Consejera del Año 2026 del Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg en Carolina del Norte. Ella deja a un lado sus preocupaciones para acompañar a más de 400 niños y ofrecerles apoyo emocional, académico y vocacional. Con una capacidad especial para empatizar con los alumnos, cuenta que es la mentora que ella misma hubiera querido tener cuando era joven.

Era la única maestra latina en la escuela

Zahil es originaria de Puerto Rico. Dejó la isla para estudiar en Massachusetts, donde obtuvo su título en Estudios Franceses y Francófonos. Al regresar, se encontró con un mercado laboral saturado y sin oportunidades. Esto la obligó a buscar empleo en otra parte.

“Estuve en búsqueda de trabajo, pero por la dificultad económica no se me dio y allá conocí a mi esposo. Nos mudamos a Florida y en un año nos mudamos a Carolina del Norte. Esto fue en el 2006. Cuando llegué acá, estaba recién embarazada, así que me quedé en casa y luego empecé a trabajar como maestra de idioma para Charlotte Mecklenburg Schools (CMS). Allí trabajaba también mi esposo, que es maestro”, contó a La Noticia.

Durante nueve años, Zahil fue maestra de francés y español en la escuela secundaria Ranson Middle. Recuerda que, al principio, fue un verdadero choque darse cuenta de que era la única maestra latina.

“Había dos maestras de español, pero solo yo era latina. Sí, había otros latinos que trabajaban para CMS, pero en otras áreas, como limpieza, en los comedores y en los alrededores”, recordó.

Guía a más de 400 estudiantes hacia su futuro

A pesar de sentirse a gusto en la educación, Zahil quería tener un mayor impacto en los alumnos. No solo enseñarles el idioma, sino también sobre cómo aprovechar las oportunidades, manejo de emociones y ser la guía que deseo haber tenido cuando en su juventud no se elegía una carrera.

“Se me hizo muy difícil decidir exactamente qué quería hacer. Yo no tuve una consejera, una persona en mi escuela allá en Puerto Rico que me sentara, que me diera clases de regulación emocional, que me enseñara sobre las posibilidades de carrera. Entonces quería ser esa persona para los estudiantes”, mencionó.

Añadió: “Me percaté de que en todas las escuelas había una alta población de minorías, jóvenes que enfrentaban la pobreza y no tenían a alguien a su lado que les ayudara a alcanzar su meta. Así que comienzo a buscar programas que ayuden al desarrollo de estudiantes. Estaba en trabajo social, psicología educativa y consejería escolar. Elegí esta última”.

Estudió una maestría en Consejería y Desarrollo de Comunidad en Winthrop University, Carolina del Sur; en 2018 hizo su transición a consejera escolar en Croft Community School.

Durante los últimos nueve años, de lunes a viernes, desde las 7:45 a.m. hasta las 3:15 p.m., hora en que finalizan las clases, Zahil ha atendido a estudiantes, ya sea en sus clases, en asesorías grupales o brindando orientación individual. Su labor la mantiene disponible para cerca de 480 estudiantes cada año. Son más de 4,000 jóvenes que ha ayudado desde que optó por la consejería.

Marcando la diferencia: solo un 2 % de docentes de CMS son latinos

El desafío es mantenerse al día en áreas como los avances científicos, la atención al público, el mercado laboral, los cambios en el currículo escolar y la psicología, para ofrecer el mejor apoyo posible a sus estudiantes y, además, preparar sus clases.

“Todavía la educación es parte de mi trabajo, pero también está el trabajar con el estudiante. Es una mezcla de dos amores, la educación y la ayuda. Siento que es el punto perfecto para lo que fui llamada a hacer. Siento que si ayudamos a estos jóvenes y a estos niños, nuestra sociedad mejora”, expresó.

A pesar de que actualmente el 32% de los estudiantes de CMS son latinos, la representación latina de docentes es muy baja. Alcanzando solo un 2.3 %. En el caso de consejeras, Zahil cuenta que solo ha conocido a otras tres personas que sean latinas y tengan el mismo cargo. Por lo que su presencia es una figura clave entre los estudiantes de habla hispana.

“Siento que como latina tengo una mayor presión de hacer un buen trabajo y probar que nosotros no solo servimos para limpiar, cocinar y enseñar español, no por quitarle el valor a esos trabajos, sino porque siento que en un sistema educativo en donde cada vez hay más estudiantes latinos, debemos demostrar que pueden llegar a figuras de liderazgo”, añadió.

“Quiero más latinos en esta profesión”

Con ocasión de la Semana Nacional de Consejería Escolar, el 6 de febrero, CMS honró a tres educadores como los Consejeros Escolares del Año 2026. Entre los 450 consejeros certificados, uno de los escogidos fue Zahil.

“Han sido nueve años que he sido consejera, nueve años ‘a puño y a pata’, como decimos en Puerto Rico. Intentando llevar alegría y hacer la diferencia, y uno se da cuenta porque los estudiantes vuelven. Para agradecer, para hablar sobre lo que están haciendo. Esto para mí es una bendición”, contó.

Cuenta que en el futuro le gustaría ser directora en una escuela con muchos latinos y que más latinos se incorporen al sistema escolar y alcancen posiciones de liderazgo y en la que puedan servir a la comunidad.

“Quiero más latinos en esta profesión. Yo soy la primera que se gana este premio aquí en Charlotte, pero no quiero ser la única o la última. Me gustaría que nuestros niños tengan representación en la escuela y, si alguien está interesado en este campo, que se comunique conmigo. Yo los ayudo. Los invito a elegir este camino”.

