A partir del 5 de diciembre, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para varias categorías de extranjeros tendrán menos duración. Así lo anunció el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a través de un comunicado.

“Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”, indica.

¿Cuánto durará el permiso de trabajo? Los permisos de trabajo tendrán una validez máxima de 18 meses y no de cinco años, como ocurría anteriormente.

¿A qué inmigrantes afecta? Es importante señalar que la reducción en la validez de los permisos de trabajo afectará las nuevas solicitudes, así como las renovaciones y reemplazos que se pidan a partir de este 5 de diciembre. Las categorías de extranjeros afectados son: Refugiados

inmigrantes con asilo concedido o pendiente

Inmigrantes con suspensión de deportación o expulsión concedida o que tienen esta petición pendiente.

Personas con solicitudes de ajuste de estatus pendientes

Solicitantes de alivio bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano. No afectará a quienes tienen solicitudes pendientes de su EAD o a quienes ya cuentan con su tarjeta de permiso de trabajo. En el caso de: Beneficiarios con TPS

Personas con solicitudes de TPS pendientes

Extranjeros con parole (libertad condicional) o sus parejas

(libertad condicional) o sus parejas O inmigrantes con libertad condicional como refugiados Su permiso de trabajo será limitada un año o hasta que se termine el TPS o parole (libertad condicional), la fecha más cercana, según lo exige la Ley HR 1 - One Big Beautiful Bill, promulgada en julio de este año.

¿Por qué el USCIS está implementando estos cambios?

Según USCIS, la reducción de los períodos máximos de validez de los EAD es para “una verificación más frecuente de los extranjeros que solicitan autorización para trabajar en Estados Unidos. Esta verificación permitirá al USCIS prevenir el fraude y detectar a extranjeros con posibles intenciones perjudiciales para que se pueda procesar su deportación”.

Desde la llegada de la nueva administración, USCIS ha implementado políticas más estrictas para los inmigrantes, especialmente en lo relacionado con los permisos de trabajo y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunas nacionalidades. Una de las medidas más recientes fue la eliminación de las extensiones automáticas que protegía a miles de inmigrantes de perder su empleo debido demoras administrativas.

¿Cómo solicitar el permiso de trabajo EAD?

Para solicitar este permiso, se tiene que llenar el Formulario I-765 y pagar la tarifa de presentación de $470 (si completa el formulario en línea), o $520 si realiza la petición en papel. Una vez que le aprueben su solicitud, recibirá su tarjeta por correo o deberá retirarla en persona en una oficina de USCIS asignada.

¿A qué peligros se está expuesto por trabajar sin permiso de trabajo?

Deportación, incluso estando legal.

“El riesgo más grande que puede ocurrir es que estén trabajando, por ejemplo, en una fábrica y que haya una redada, agarren a la persona y pase a un proceso de deportación”, explicó la abogada Ruth Santana, quien trabaja en el Programa de Justicia para Inmigrantes del Centro de Apoyo Legal de Charlotte.

Añadió que con la deportación, la persona queda expuesta a perder su visa y con prohibición de regresar a Estados Unidos. Detalló que esta prohibición puede ser hasta por 10 años, salvo que pida perdón migratorio, lo cual es a discreción del oficial de inmigración.