Acudir a una cita de "check-in" con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede ser un momento crucial e intimidante para muchos inmigrantes, especialmente con los cambios de política interna que podrían aumentar el riesgo de detención, incluso para aquellos que cumplen con los requisitos establecidos y no tienen antecedentes penales.

¿Qué son las citas de check-ins?

Las citas con ICE, conocidas como ‘check-ins’, son procedimientos regulares y obligatorios, a menudo presenciales, para inmigrantes que ingresaron por la frontera o que tienen casos pendientes en la corte de inmigración.

En estas citas, un agente de inmigración confirma y/o cambia la información del inmigrante y se asegura de que se encuentra cumpliendo con los términos de liberación mientras espera su proceso.

“Muchos no ciudadanos tienen que hacer estas citas de revisión con ICE si han tenido algún problema con oficiales de inmigración en el pasado. La mayoría de estas personas tienen una orden de deportación vieja o ya están en proceso de deportación en la corte de inmigración. Y esto es solo una obligación adicional para ellos. Los no ciudadanos no solo tienen que ir a la corte, sino que también tienen que ir a estas citas con ICE. Estas no son audiencias, ni las reemplazan”, explicó el abogado de inmigración Spencer Morrow.

¿Qué podría pasar durante estas citas?

Según el abogado, anteriormente, estas citas se llevaban a cabo con normalidad. “Era algo rutinario. Simplemente llegaban y decían: “Sigo viviendo en la misma dirección, no he tenido problemas”, y los dejaban ir”, indicó.

Explica que en esa cita el agente:

Confirma los datos de contado .

. Verifica la información sobre su caso en el tribunal de inmigración.

sobre su caso en el tribunal de inmigración. Le toma sus huellas dactilares .

. Programa su próximo encuentro .

. Cambia las medidas de supervisión: por ejemplo, puede pasar de un monitor en el tobillo a visitas a su hogar, aplicación para su teléfono o detención.

El abogado compartió con La Noticia que algunos de sus clientes fueron detenidos entre el 22 y el 23 de enero durante sus citas de “check-ins”. Esto ocurrió en la oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ubicada en 6130 Tyvola Centre Dr, Charlotte, NC 28217. Ambos tenían peticiones familiares aprobadas y sin antecedentes penales u órdenes de deportación pendientes.

“Nos dijeron (ICE) que hay una nueva política de ICE y están deteniendo a los no ciudadanos que tienen un caso pendiente en la corte de inmigración… para hacer que el proceso en la corte de inmigración avance más rápido”, dijo.

Tras estos arrestos, sus clientes fueron trasladados a un centro de detención de inmigración en Georgia. Morrow logró que fueran liberados pagando fianzas. Pero lamenta que este podría ser el caso de otros inmigrantes.

¿Qué pasa si no asiste a su cita?

“El resultado de no ir es. Número uno, ICE irá a buscarte. Si no vas y asistes el lunes, ellos van por ti el martes. Número dos, es que luego, cuando te presentes ante un juez de inmigración y quieras pedir una fianza, te la podrían negar y decir que, por no presentarte en tu cita con ICE, tienes un historial de no cumplir con requisitos y tendencia a esconderte del sistema. No ir jugará en tu contra y haría al juez preguntarse: ‘¿Por qué debería confiar en ti si no cumpliste con las reglas que te hemos impuesto?’”, respondió Morrow.

El riesgo más significativo es el arresto y el envío a un centro de detención mientras se procesa la deportación. En Carolina del Norte, no existen instalaciones de detención para inmigrantes, lo que obliga a que las personas detenidas sean trasladadas a otros estados.

“Tenga en cuenta que, si usted tiene familia que dependa de usted, no puede darse el lujo de ser detenido. No sabe cuánto tiempo estará detenido, si obtendrá una fianza o si esto puede causarle problemas más adelante cuando solicite alivio de la deportación”, comentó el jurídico.

¿Cómo prepararse para una cita de “check-in”?

Vaya con su abogado o representante acreditado. ICE puede permitirle llevar a un familiar o miembro de la comunidad para que le interprete si lo necesita.

o representante acreditado. ICE puede permitirle llevar a un familiar o miembro de la comunidad para que le interprete si lo necesita. Lleve sus documentos de inmigración, incluyendo cartas sobre la cita u orden de supervisión.

de inmigración, incluyendo cartas sobre la cita u orden de supervisión. Sepa su domicilio actual y número de teléfono.

de teléfono. Prepárese para esperar afuera y considere las condiciones climáticas en ese momento.

Además, el abogado recomendó preparse: