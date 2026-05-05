La Noticia te trae una selección de eventos y actividades para celebrar el Día de las Madres 2026 en Charlotte y sus alrededores. Desde talleres de manualidades y creación de ramos de flores hasta actividades familiares en jardines botánicos, música en vivo y celebraciones culturales.

Tarde de manualidades: tarjetas para mamá Únete para crear una tarjeta para el Día de la Madre con hermosas flores y colores. Este programa es para estudiantes de edad de kínder y hasta quinto grado. Se atenderá por orden de llegada. Fecha: miércoles 6 de mayo

miércoles 6 de mayo Hora: 4:00 p.m. a 4:45 p.m

4:00 p.m. a 4:45 p.m Lugar : Mint Hill Library

: Mint Hill Library Dirección: 6840 Matthews-Mint Hill Rd, Mint Hill, NC 28227

Comedero para pájaros por el Día de la Madre Celebra el Día de la Madre creando tarjetas hechas a mano llenas de mensajes sinceros y toques artísticos únicos. Este evento es ideal para que los niños desarrollen escritura creativa y arte para honrar a todas las madres y figuras maternas en sus vidas. Se proporcionarán los materiales; solo lleva tu creatividad. Fecha : miércoles 6 de mayo

: miércoles 6 de mayo Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Ramo de flores para el Día de la Madre La biblioteca West Boulevard organiza un taller de hazlo tú mismo para que adolescentes creen un hermoso ramo de flores para el Día de la Madre. ¡Ven y demuestra tu amor combinando, recortando y envolviendo tu propio ramo! Fecha : viernes 8 de mayo

: viernes 8 de mayo Hora : 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Inscripción en el siguiente enlace.

Corona de flores con mamá La biblioteca Myers Park ofrece a adolescentes un taller para crear coronas de flores junto a su mamá, abuela, tía o figura materna. Todos los materiales y refrigerios ligeros serán proporcionados. Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora : 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 2:30 p.m. Lugar : Myers Park Library

: Myers Park Library Dirección : 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207

: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207 Inscripción en el siguiente enlace.

Haz un buquet para mamá Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, le enseñarán a crear un buquet por el Día de las Madres, hecho con palitos de madre, papelillo, marcadores y una pequeña tarjetita. Es recomendado para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial. Fecha: sábado 9 de mayo

sábado 9 de mayo Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134

Celebración en el Jardín Botánico En el Día de las Madres, vive una tarde alegre rodeada de flores tradicionales de la primavera, música en vivo, camiones de comida, bebidas refrescantes, vendedores locales, exhibición de arte y opciones para postres en el Jardín Botánico Daniel Stowe. Las madres recibirán una flor de regalo y contarán con descuento en aperitivos del café dentro del parque. Fecha : domingo 10 de mayo

: domingo 10 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Daniel Stowe Conservancy

: Daniel Stowe Conservancy Dirección : 500 S New Hope Rd, Belmont, NC 28012

: 500 S New Hope Rd, Belmont, NC 28012 Costo : $17 adultos, $10 los niños. Menores de 2 años entran gratis.

: $17 adultos, $10 los niños. Menores de 2 años entran gratis. Compra tu entrada en el siguiente enlace.