Si estás buscando clases gratuitas de natación en Charlotte para este verano, el condado de Mecklenburg ofrece una oportunidad para tus hijos. Se trata de un programa de lecciones acuáticas sin costo en una de las piscinas públicas, ideal para aprender a nadar desde cero o mejorar habilidades básicas de seguridad en el agua. Los cupos son limitados y las clases están diseñadas para niños de 3 a 15 años.

¿Cómo funcionan las clases gratis de natación?

El programa de swim lessons gratuitas en Charlotte está diseñado para que cada niño pueda asistir a una sesión semanal de tres días. Cada clase es corta y estructurada para facilitar el aprendizaje progresivo.

Horarios y cómo inscribirse

Los participantes para las clases de natación pueden inscribirse en una sesión por semana. Cada sesión incluye tres días de clases. Los horarios disponibles son:

Sesión 1: lunes, miércoles y viernes , de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.

, de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Sesión 2: lunes, miércoles y viernes , de 5:30 p.m. a 6:00 p.m.

, de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. Sesión 3: martes, jueves y sábado , de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.

, de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Sesión 4: martes, jueves y sábado, de 5:30 p.m. a 6:00 p.m.

La inscripción para cada semana de clases de natación gratuitas se abre el sábado anterior. La primera semana de clases gratuitas comienza el 22 de junio. La inscripción para estas clases se abrirá este sábado 20 de junio a las 9:00 a.m. en el siguiente enlace.

Adicionalmente, el condado de Mecklenburg ofrece sesiones gratuitas de natación en diversos horarios y ubicaciones. Las próximas clases son para niños de 5 a 15 años el jueves 25 de junio en sesiones de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Para inscribirse o conocer más actividades, visita el siguiente enlace.

¿Dónde son las clases de natación?

Hay doss ubicaciones:

Centro acuático Double Oaks Family

Ubicado en 2014 Statesville Avenue, Charlotte, NC 28206, el Double Oaks Family Aquatic Center abre todos los días de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. La entrada tiene un costo de $2 por persona si vives en Mecklenburg y $3 para quienes sean de otras ciudades. Los bebés menores de 12 meses entran gratis. Para más información, llama al 980-314-1500.

Cordelia Pool

Está ubicado en 2100 N Davidson St, Charlotte, NC 28205. Su horario es de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. La entrada tiene un costo de $2 por persona si vives en Mecklenburg y $3 para quienes sean de otras ciudades. Los bebés menores de 12 meses entran gratis. Para más información, llama al 980-314-1200.

Consejos para conseguir cupo

Si quieres asegurar un lugar en estas clases de natación gratuitas en Charlotte, ten en cuenta:

Llegar temprano el sábado de inscripción

Tener definida la sesión antes de ir

Llevar información básica del menor

Considerar sesiones de tarde, que suelen tener menos demanda

Además de las clases gratuitas, si buscas otras actividades acuáticas para tus hijos, recuerda que los parques de agua o “chorritos” (spraygrounds) ya están abiertos al público de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Para saber cuál es el más cercano a su vivienda, lea el siguiente artículo.