Celebran aniversario de la Hermandad del Señor de los Milagros

Con un evento lleno de alegría y solemnidad, se celebró el 13 aniversario de la Hermandad de Cargadores y Sahumadoras del Señor de los Milagros de South Charlotte. Esta es una tradición arraigada en la comunidad peruana en todo el mundo.

¿De dónde viene la celebración del Señor de los Milagros?

Es una imagen religiosa y una celebración católica en Perú, particularmente en octubre. Conmemora a una pintura de Cristo crucificado que milagrosamente sobrevivió a varios terremotos devastadores en Lima.

La devoción incluye procesiones masivas. Allí, la imagen es llevada por miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros. Los participantes van vestidos de morado, y el evento se conoce como el “Mes Morado”.

La imagen es un mural que representa a Jesucristo crucificado, con el Espíritu Santo arriba y la Virgen María a un lado. Fue pintado en el siglo XVII por un esclavo africano y se encuentra en el Santuario de Las Nazarenas en Perú.

Su nombre se originó en el siglo XVII, después de un terremoto en 1687. Tras el incidente, la imagen quedó intacta mientras la ciudad fue destruida, lo que se consideró un milagro.

Cada año, en octubre, la imagen del Señor de los Milagros sale en una procesión. La principal procesión recorre las calles de Lima y otras ciudades de Perú.

Próximos eventos en Charlotte y Roma

El 16 de agosto, la Hermandad de Cargadores y Sahumadoras del Señor de los Milagros de South Charlotte se reunió para celebrar su aniversario número 13, en el restaurante peruano Alicia's Kitchen, ubicado en South Blvd.

El grupo anunció que se realizará una procesión el 11 de octubre en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Charlotte.

Adicionalmente, se dio a conocer que una delegación local participará en la procesión del Señor de los Milagros de Roma, Italia. Esto será los días 18 y 19 de octubre. Se espera que ese evento cuente con la bendición del Papa León XIV.