Autoridades locales informaron que la Operación Charlotte’s Web, llevada a cabo por agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), concluyó este jueves 20 de noviembre. Durante la jornada, solo se reportó la presencia de agentes migratorios en cuatro oportunidades. Una disminución relevante considerando las 21 de este miércoles 19 de noviembre y 24 del martes 18 de noviembre.

Concluye operativos en Charlotte, pero continúa colaboración con ICE

A través de un comunicado, el alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, dio a conocer que funcionarios federales confirmaron que los operativos concluyeron oficialmente en la Ciudad Reina.

“Es importante aclarar que, aunque la operación ‘Charlotte’s Web’ haya terminado, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) continuará operando en el condado de Mecklenburg como siempre lo ha hecho. ICE mantiene plena autoridad para detener, aprehender y tomar bajo custodia a cualquier inmigrante indocumentado conforme a la ley federal”, señala el escrito.

Junto con esto, el alguacil reiteró que sus oficinas no participan en los operativos que cumplen los agentes migratorios. Pero aclara que continuarán acatando la Ley HB-318 y entregando a agentes migratorios a quienes estén bajo su custodia dentro del período de 48 horas.

La Ley HB-318 en Carolina del Norte amplía la cooperación entre los alguaciles locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta obliga a autoridades locales a reportar a inmigrantes si cometen delitos menores y crímenes no violentos. Para conocer qué delitos activan esta notificación a inmigración, visita el siguiente enlace.

Agentes migratorios se habrían retirado de Charlotte

La información sobre la finalización de estos operativos, fue compartido posteriormente por la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, quien indicó:

“Me siento aliviada por nuestra comunidad y por los residentes, negocios y todas las personas que fueron objetivo y se vieron afectadas por esta intrusión. A medida que avanzamos, es esencial que nos unamos, no como grupos separados divididos por los eventos recientes, sino como una sola comunidad de Charlotte. Nuestra fortaleza siempre ha venido de nuestra capacidad para apoyarnos mutuamente, especialmente en tiempos difíciles. Hago un llamado a todos los miembros de nuestra comunidad para que se unan a este esfuerzo. Mantengámonos juntos, escuchemos unos a otros y reafirmemos nuestro compromiso con los valores de dignidad, compasión y unidad que definen nuestra ciudad”, señala.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg publicó en su cuenta X que los agentes se retiraron de la zona de Charlotte esta mañana.