Gobierno cambia el examen de ciudadanía, ¿es más difícil?

La administración Trump anunció cambios en el examen de educación cívica que los inmigrantes deben aprobar para obtener la ciudadanía estadounidense. Ahora tendrá más preguntas para ser estudiadas y respondidas frente a un oficial de inmigración. Las modificaciones entrarán en vigor en pocas semanas.

Examen de ciudadanía más largo y exigente

El nuevo examen incrementa la cantidad de preguntas que los solicitantes deben estudiar, pasando de 100 a 128 preguntas sobre historia y gobierno de Estados Unidos. Para aprobar, deberán responder correctamente 12 de 20 preguntas seleccionadas, frente a 6 de 10 en la versión anterior.

El examen se administra de manera oral y no es de opción múltiple. Las personas mayores de 65 años, con residencia permanente de 20 años o más, solo deben estudiar 20 preguntas y pueden presentar la prueba en su idioma preferido.

Entre los nuevos temas para el examen de ciudadanía, se incluyen la Décima Enmienda (sobre la autoridad del gobierno federal y los gobiernos estatales), los Federalist Papers (una colección de artículos y ensayos para promover la ratificación de la Constitución), expresidentes como Dwight D. Eisenhower, los Padres Fundadores Alexander Hamilton y James Madison, y ejemplos de innovación estadounidense.

Más revisión de los solicitantes

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) también anunció que reforzará la evaluación del “buen carácter moral”, considerando contribuciones positivas a la sociedad en lugar de solo la ausencia de conducta negativa.

Además, se restaura la práctica de “verificación vecinal”, enviando investigadores a entrevistar a vecinos y compañeros de trabajo para evaluar la idoneidad del solicitante.

Otros cambios incluyen:

Mayor escrutinio de excepciones por discapacidad para cumplir los requisitos de saber inglés y dar el examen de civismo.

Clarificación de que votar ilegalmente, registrarse para votar de manera indebida o falsificar la ciudadanía descalifica para mostrar buen carácter moral.

Propósito y contexto

Según USCIS, la naturalización es un privilegio que convierte a los inmigrantes en miembros plenos de la sociedad estadounidense. Las reformas buscan asegurar que los nuevos ciudadanos conozcan y respeten los valores y principios de Estados Unidos.

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, indicó:

“Estos cambios son los primeros de muchos y buscan garantizar que quienes se naturalizan estén completamente preparados para contribuir a la grandeza de Estados Unidos.”

Recomendaciones para los solicitantes

Estudiar todas las 128 preguntas del examen 2025.

del examen 2025. Prepararse para responder oralmente con ejemplos claros y precisos.

con ejemplos claros y precisos. Mantener documentación que respalde residencia legal, buen carácter moral y participación comunitaria .

. Consultar actualizaciones en el sitio oficial de USCIS para nuevas políticas y directrices.



Se espera que estos cambios se implementen en las próximas semanas.