Cuidado: Estafadores se hacen pasar por abogados de inmigración

Una nueva ola de estafas migratorias afecta a la comunidad inmigrante. Los delincuentes suplantan abogados reales y bufetes reconocidos para cobrar dinero por trámites inexistentes.

Los fraudes comienzan en Facebook, WhatsApp y anuncios pagados. Luego escalan con videollamadas, contratos falsos y documentos con sellos aparentes. Todo parece legítimo, pero no lo es.

El objetivo resulta claro: aprovechar el miedo, la urgencia y la desinformación sobre procesos migratorios.

Así funciona el fraude paso a paso

Los estafadores copian nombres de abogados verdaderos. También usan direcciones reales, logotipos y fotos profesionales para ganar credibilidad.

Contactan a la víctima y ofrecen ayuda para residencia, permisos de trabajo o casos de corte. Prometen resultados rápidos y trato preferencial.

“El nivel de detalle es convincente: hay videollamadas, formularios, incluso documentos con sellos. Pero detrás no hay nada real”, indicó el abogado de inmigrantes Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.

Muchos piden pagos en cuotas para parecer formales. Cuando el cliente exige contrato o recibos oficiales, desaparecen.

Señales claras de alerta

Debe desconfiar si ocurre algo de esto:

Prometen resultados garantizados o inmediatos.

Piden dinero sin contrato firmado.

Solicitan datos personales por chat.

Usan teléfonos distintos a los del sitio oficial.

Evitan llamadas directas verificables.

“Este tipo de fraudes se aprovecha del miedo y la esperanza de los inmigrantes”, explicó Quiroga. También advirtió que ahora copian sitios web completos.

Cómo verificar si un abogado es real

La verificación ahora debe ser más estricta. No basta con ver un nombre en internet.

Pasos prácticos:

Busque al abogado en la barra de abogados estatal

Verifique que tenga teléfono y dirección activos

Revise que el número coincida con el del sitio web oficial

Llame usted mismo al número público del bufete

Revise redes sociales enlazadas al sitio oficial

“Antes bastaba con buscar el nombre del abogado en la barra de abogados de cada estado. Hoy, lamentablemente, eso ya no es suficiente. Si un perfil no tiene número de contacto en la barra, dirección verificable o no responde a una llamada directa, hay motivos para dudar. Los inmigrantes deben confirmar que el abogado ejerce activamente y pertenece a un bufete real”, enfatizó Quiroga.

Nunca entregue esto por mensaje o chat

No envíe por chat:

Pasaporte.

Número de Seguro Social.

Documentos migratorios.

Pagos sin contrato.

Guarde siempre recibos, correos y capturas de pantalla de cada interacción.

Dónde denunciar una estafa migratoria

Si sospecha fraude, puede reportarlo ante:

La Comisión Federal de Comercio (FTC) en: reportefraude.ftc.gov

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en: uscis.gov/scams-fraud-misconduct

La Barra de Abogados de Carolina del Norte en: ncbar.gov/bar-programs/unauthorized-practice-of-law

Las denuncias ayudan a frenar redes de engaño y proteger a otras familias.

El fraude migratorio va en aumento

Datos del Departamento de Justicia muestran un aumento del 38 % en denuncias de fraudes migratorios el último año. Texas, Florida y California reportan muchos casos.

“Cada vez que un inmigrante es engañado, se pierde algo más que dinero. Se pierde confianza”, afirmó Quiroga. “La prevención es clave”.

La mejor defensa es simple: verificar, preguntar y desconfiar de promesas demasiado perfectas.