Edwin Ojeda Herrera recibió en diciembre del 2022 una noticia que cambiaría su vida: ganó una beca completa de más de $200,000 para estudiar en el Davidson College de Carolina del Norte. Aunque la asignación fue a su nombre, en ese momento el joven entendió que ese reconocimiento en realidad era de otras personas: de sus padres y los sacrificios que hicieron al migrar desde México para que el joven tuviera las oportunidades que ellos no tuvieron.

Edwin actualmente asiste a la escuela secundaria Hopewell, pero antes de finalizar el 2023 comenzará la universidad. Espera tener las mejores calificaciones e inspirar a otros jóvenes latinos para que estudien, se esfuercen y busquen convertirse en profesionales en el área de la informática. Él fue uno de los cuatro ganadores del área de Charlotte, de la Coalición Juvenil de Carolina, que recibió esta beca del programa The Questbridge National College Match.

Podría interesarte: El asesinato de su padre lo motivó a estudiar para ser abogado

Sin embargo, más allá de ser ganador de la beca, la historia de Edwin alberga los vaivenes de la inmigración de una familia que se mudó a Estados Unidos sin saber el idioma, pero que no se rindió para garantizar que su hijo estuviera en el lugar en el que hoy se encuentra: estudiando y con un futuro prometedor.

El sacrificio de los padres por su hijo

En el 2004, René y Nancy emigraron de México a Estados Unidos. La meta del matrimonio era trabajar y tener hijos a quienes pudieran dar las oportunidades que ellos no tuvieron. Antes de que naciera Edwin Ojeda, ya sus padres sabían que la educación era la clave para el éxito, pese a que ninguno de los dos pudo estudiar en la universidad.

Desde que llegó a Estados Unidos, René comenzó a trabajar en restaurantes en Huntersville (Carolina del Norte). Nancy trabajaba cocinando o limpiando casas. Desde pequeño, la obligación de Edwin era estudiar. El exceso de trabajo y el no querer sacrificar los espacios de tiempo de calidad con la familia, limitó el tiempo para que los padres del joven se dedicaran a aprender inglés.

“Desde que nací mis padres me involucraron en el español, porque ellos no hablaban el inglés. Me enseñaron que no podía olvidar mis raíces latinas, ni mi cultura, ni mi familia. Entonces yo los ayudaba a ellos y a mis otros familiares para traducir de inglés a español”, comentó el joven a La Noticia.

En casa solo se hablaba y se continúa hablando en español. El primer encuentro que tuvo Edwin con el inglés fue cuando comenzó a estudiar. Cuando los padres descubrieron que el joven no tenía buenas calificaciones en literatura, buscaron ayuda.

“De pequeño me costaba leer y a veces cuando nos hacían preguntas en inglés se me hacía muy difícil. Recuerdo que mis padres buscaron ayudas, tutores para aprender específicamente inglés. Recibí ayuda de tutores, de maestros, de un programa de IELTS para estudiantes latinos, porque ellos saben que es un proceso el entender el inglés. Hoy, luego de años y de estudios, digo que se puede. No es fácil, pero tampoco imposible”, agregó Edwin.

Uno de cada 3 finalistas de la beca eran latinos

En el 2022, el programa The Questbridge National College Match recibió alrededor de 17,900 solicitudes de estudiantes. De estos, 5,613 fueron seleccionados como finalistas. El 36 % de ellos se identificaron como latinos. De la totalidad de finalistas, solo 1,755 logró emparejar con una universidad y podrán comenzar a estudiar este 2023.

Edwin Ojeda no sabía inglés, se superó y hoy recibe $200,000 en beca universitaria.

Para optar por este beneficio, los jóvenes tenían que estar en el último año de secundaria, tener un GPA promedio de 3.94, encontrarse entre el 10 % de mejores estudiantes del salón de clase y provenir de hogares con ingresos inferiores a $65,000 al año. Edwin reunía todos estos requisitos. Se enteró del programa gracias a sus asesorías, donde lo conectaron con la organización sin fines de lucro Carolina Youth Coalition (CYC).

El equipo de CYC, que impulsa a estudiantes de bajos ingresos y de alto rendimiento a la universidad, ayudó al joven a participar en el programa Questbridge y a emparejarlo con Davidson College. Este año, el 80 % de los beneficiados con Questbridge National College Match fueron jóvenes de primera generación de sus familias en asistir a una universidad de cuatro años en Estados Unidos.

“Tengo varios consejeros y muchas personas me decían que este proceso era más competitivo de lo normal por ser nacional. Había muchos estudiantes sobresalientes y yo logré ganar entre muchos finalistas que eran estudiantes fuertes. Lo logré y soy el primero en mi familia en lograrlo”, comentó Edwin.

“Me regalaron un futuro”

El joven estudiante cuenta que de no haber recibido la beca, estudiar en una universidad habría sido muy difícil debido a los costos que esto implica. El valor actual de un año académico en la Davidson College se estima entre $60,050 y $76,450.

“No habría podido estudiar sin una beca, porque mis padres no ganan mucho y se requiere mucho dinero para pagar la universidad y el Gobierno no da mucho dinero, a menos que sea un préstamo, pero luego queda la deuda. Por eso cuando apliqué, recuerdo que todos los días entraba para buscar los resultados y cuando vi que me emparejaron con Davidson College estaba muy feliz. Llamé a mis padres, a mi consejera, a mis amigos. Tenía mucha emoción y sentía que era un sueño. Me regalaron un futuro”, recuerda Edwin.

El estudiante aún recuerda el momento cuando sus padres y consejeros le decían que se aplicara a aprender a escribir en inglés para poder redactar una buena carta de solicitud de la beca. Considera que el reconocimiento es más para quienes le ayudaron que para sí mismo.

“Mis padres siempre me han dicho que tengo que valorar lo que tengo, porque su vida en México no fue tan fácil. Vivían en la pobreza y me explicaron cómo a través del estudio puede ser una buena oportunidad para salir adelante. Me enseñaron la importancia de ser honesto, respetuoso y trabajar en todas las metas que uno se proponga en la vida. Mi meta con esta beca es tener buenas calificaciones, porque la oportunidad se me dio y no la voy a despreciar”, dijo.

Edwin agregó: “Me enorgullece que van a ver sobresalir a un hijo de latinos. Parte de mi sueño es también que haya más profesionales latinos en Estados Unidos, porque yo he visto que hay talento, capacidades y habilidades en otros compañeros latinos y quiero este logro inspire a otros estudiantes para que le echen ganas al estudio, porque esto nos puede ayudar a salir adelante”.