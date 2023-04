Yanira Rodríguez Méndez, estudiante de Catawba Valley Community College en Hickory, Carolina del Norte, recibió una importante distinción que la acredita con una beca con la cual podrá iniciar sus estudios universitarios próximamente, pero eso es solo apenas uno de los pasos que debe emprender para llegar a su meta.

La joven de 22 años fue nominada como “Silver Scholars” o “Becaria de Plata” por parte del Equipo Académico de Coca-Cola 2023. Junto con este honor, la empresa le aportará el monto de $1,250 que la acercará más a su sueño de convertirse en médico y en un futuro especializarse en neurología, ya que con ese dinero pagará el principio de su carrera.

“He aplicado a muchas y voy a seguir aplicando, porque es la única forma que tengo para poder continuar estudiando. Ganar esta en particular me puso muy feliz porque es la primera que recibiré y es un gran alivio y es un granito de arena que me va a ayudar para cuando me pueda transferir a una universidad”, comentó Rodríguez a La Noticia.

Un mundo de desafíos y oportunidades

Nacida en El Salvador, Yanira se mudó a Estados Unidos hace cuatro años, junto con sus padres, René y Blanca, y su hermana menor, Mónica. Luego de probar suerte en el estado de California, la familia decidió mudarse a Carolina del Norte, específicamente Hickory, en donde ha vivido desde entonces.

Yanira apenas tenía un día de haber culminado su bachillerato cuando llegó al país estadounidense, sin tener un conocimiento sobre el inglés. Asegura que el idioma, la falta de recursos económicos, el desconocimiento de información sobre becas y las responsabilidades familiares son cuatro de los retos que vio para poder continuar con su educación universitaria.

“Lo principal es el idioma. Al principio eso fue uno de los mayores desafíos y hasta el momento aún sigo luchando con el miedo que me da a veces el hacer preguntas en otro idioma, pero creo que es como un desafío más que sobrepasar, porque como inmigrantes al no ser el inglés nuestro primer idioma, nos obliga a sobrepasar este obstáculo y nos toca poner mayor esfuerzo”, comentó.

Durante los primeros años viviendo en Hickory, Yanira debió asumir nuevas responsabilidades en casa. Una de ellas era quedarse cuidando a su hermana menor, llevarla y buscarla en sus clases mientras sus padres trabajaban como operadores de máquinas. También, con su corto inglés debió ayudarlos a traducir la información que se necesita para hacer trámites diarios.

“Desde pequeña siempre me enseñaron la importancia de cuidar de otros y querer protegernos entre todos. Cuando nos mudamos fue cuando tuve que asumir este nuevo estilo de vida y lo hice con mucha madurez. Creo que tener todas estas responsabilidades me ayudó a crecer como persona”.

La falta de recursos tampoco impidió que Yanira siguiera estudiando:

“Al principio no teníamos muchos recursos, ni tenía cómo transportarme para ir a estudiar, entonces logré adaptarme viendo clases en casa por unos meses, hasta que luego pude obtener la licencia de conducir y pudimos comprar un auto. Creo que eso es lo importante, adaptarse y no rendirse”, enfatizó.

Retos superados que abrieron puertas a una latina

Para continuar sus estudios, Yanira formuló un plan de superación personal y profesional que incluye los siguientes pasos:

aprender inglés,

lograr la equivalencia de su título de bachiller,

comenzar la universidad para convertirse en bióloga,

luego ingresar a la escuela de medicina

y finalmente lograr una especialidad en neurología.

En el 2019, la salvadoreña comenzó a estudiar inglés en Catawba Valley Community College.

“No fue fácil adaptarme al idioma (...) pero yo quería seguir avanzando y no quedarme estancada en lo que respecta a lo académico”, señaló.

Tres meses después inició los estudios para obtener un GED (General Education Development) o diploma equivalente al bachillerato o escuela secundaria. Este lo terminó en el 2020. En el 2021, Yanira empezó el “associate degree” o “grado de asociado”, un nivel de educación superior que se concibe luego de estudiar un programa de dos años.

“Cuando pensaba en ir y estudiar en la universidad me empecé a preocupar porque no sabía cómo iba a pagar por la matrícula, pero el día de mi graduación del GED fui afortunada y recibí una beca de que me pagarían mis estudios (associate degree) hasta graduarme”, explicó.

Las becas son su único recurso para continuar estudiando

“Creo que en este país hay muchas oportunidades que se ofrecen y que pueden ser aprovechadas, pero saber sobre becas es un proceso fácil y difícil al mismo tiempo. En mi caso, obtener la información se me hizo fácil porque mi hermana estudia en una escuela secundaria aquí en Hickory y a ella le dieron esta información que luego compartió conmigo”, indicó.

En su segundo año de estudio en Catawba Valley Community College, la joven conoció la sociedad Phi Theta Kappa Honor Society (PTK), la cual se fundó en 1920 en Columbia, Missouri para apoyar a estudiantes mujeres en su proceso de profesionalización y les ayudan ofreciéndole información sobre becas y recursos económicos para alcanzar su éxito universitario.

Por medio de ellos, conoció sobre Coca-Cola Scholars Foundation y el proceso de becas para este 2023, la cual exigía excelencia académica, ser un estudiante activo y tener un GPA comprobable mínimo de B/3.5.

El programa otorga 200 becas de $1,000 o más, según cada solicitud presentada. Esta beca de $1,250 del Equipo Académico de Coca-Cola 2023 acercaría a Yanira a lograr su meta de ir a la universidad. Señala que solo por medio de este recurso podría continuar avanzando para un día convertirse en médico.

“Al principio no estaba esperando ser la ganadora de esta beca porque era un proceso muy competitivo y hay miles de aplicantes en todo el país, entonces me dio alegría saber que sí la pude tener y me va a servir de mucho en el futuro, porque mi plan es ahorrar para ir a una universidad de 4 años y estudiar biología, luego medicina y en un futuro hacer un doctorado”, indicó.

No rendirse y seguir buscando becas: el consejo de la estudiante a quienes no cuentan con los recursos

Entre sus esfuerzos, Yanira destaca que además de aprender inglés, siempre estudió horas extras para poder tener un buen promedio y graduarse en el menor tiempo posible.

“Quería aprovechar la beca y tomé muchas clases al mismo tiempo. Esto tomó la mayor parte de mi tiempo, mucho esfuerzo, hacer muchas preguntas, repasar y seguir leyendo, pero me enseñaron desde pequeña la importancia de la educación y de ser agradecido, por eso esperaba dar lo mejor de mí misma y lo seguiré dando para luchar por mis metas y una de ellas es completar mis estudios”, indicó.

Finalmente, Rodríguez pidió a los jóvenes latinos el continuar dando lo mejor de sí y no rendirse a pesar de las dificultades que como inmigrantes muchas veces deben lidiar.