Quienes ingresan a Estados Unidos con visas de no inmigrante, a veces desean o necesitan permanecer en el país por más tiempo del que les fue autorizado por las autoridades de Inmigración en los puertos aéreos y marítimos de entrada.

El período de admisión a menudo no coincide con la vigencia de la visa, pero una de las reglas más importantes es no quebrantar el tiempo máximo de estadía otorgada, incluso si la visa continúa vigente.

Hay una serie de requisitos y debe tenerse en cuenta que la extensión de la estancia no está disponible para todas las categorías de visa de no inmigrante.

Si usted necesita extender su estadía en Estados Unidos, siga estos pasos con Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS por sus sigla en inglés):

1. Requisitos generales

Determine si cumple con los requisitos generales. Puede solicitar una prórroga de su estadía si:

Las autoridades de Estados Unidos lo admitieron legalmente con estatus de no inmigrante.

Su estatus de no inmigrante está vigente.

No ha cometido ningún delito que le quite el derecho a recibir beneficios migratorios.

No hay motivos que lo obliguen a salir de Estados Unidos.

Su pasaporte está vigente por el tiempo que usted ha solicitado permanecer en Estados Unidos.

2. Formulario I-539

Usted debe completar la Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante (formulario I-539) para prorrogar su estadía. En algunos casos se permite solicitar una exención del costo de este trámite.

Puede presentar su solicitud para prorrogar su estadía antes de la fecha de vencimiento que aparece en su formulario I-94. Usted tiene la opción de hacerlo:

Con el Sistema Electrónico de Inmigración de USCIS (USCIS ELIS , por su sigla en inglés). Usted puede acceder al USCIS ELIS y presentar el formulario I-539 electrónicamente.

Si tiene preguntas sobre cómo presentar su formulario, llame al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS al 1-800-375-5283 (presione 2 para español), 1-800-767-1833 ( TTY , para personas con problemas auditivos).

Tome en cuenta

Puede recibir notificaciones electrónicas a su correo electrónico sobre su solicitud si se suscribe.

Recuerde que si permanece en Estados Unidos después de la fecha autorizada, es posible que se le niegue la entrada al país en el futuro.