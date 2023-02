El Formulario I-130 es muy importante para toda persona que busque tramitar la Green Card para algún familiar, por lo que aquí te decimos como llenarlo correctamente.

Si tienes la ciudadanía y buscas que alguien cercano a ti, también la tenga, tienes que llenar todos los datos de forma correcta, para que el trámite pueda avanzar y tengas los resultados deseados.

¿Qué es el Formulario I-130 y para qué sirve si eres inmigrante?

El nombre oficial del Formulario I-130 es “Petición de Familiar Extranjero”. Este se usa para establecer una relación familiar entre un ciudadano estadounidense o residente permanente legal, y alguien que busca convertirse tener cualquiera de este status.

Este es el primer paso para conseguir ser residente legal y obtener la green card.

¿Dónde se hace la petición del Formulario I-130 y quién puede hacerlo?

Los ciudadanos de Estados Unidos o residente permanente, pueden presentar una petición I-130 para su pareja, sus padres o sus hijos, además de su hermano.

El formulario debe ser presentado en este link, del gobierno de Estados Unidos. También se puede presentar la versión impresa y ser enviada la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración más cercano.

¿Cómo llenar correctamente el Formulario I-130?

Deja en blanco la parte que dice “For USCIS Use Only” y a continuación ve leyendo muy cuidadosamente el formulario. Toma en cuenta que es un proceso largo, pero un error puede hacer que tengas que empezar de ceros.

Estas son las categorías de que vienen en el Formulario, por lo que debes tener los papeles y datos a la mano:

Parte 1. Relación (Relationship)

Parte 2. Información sobre ti (peticionario) (Information About You (-Petitioner-)

Nombres usados en cao de haber usado más de uno (Seccion Other Names Used -If Any-)

Otra información (Other Information)

Correo (Mailing Address)

Historia de domicilio (Address History)

Sobre información marital (Your Marital Information)

Lugar de su matrimonio actual, si está casado (Place Of Your Current Marriage, If Married)

Nombres de todos los cónyuges que haya tenido, si hay alguno (Names Of All Your Spouses, If Any)

Información sobre los padres del peticionario (Information About Your Parents)

Información adicional sobre el peticionario. (Additional Information About You -Petitioner-)

Historial de empleo (Employment History)

Parte 3. Información biográfica (Biographic Information)

Podría interesarte: Coalición conectó a 150 nuevos inmigrantes con red de recursos en Charlotte

La green card ayuda a las personas a permanecer en el país y conseguir más fácilmente trabajo. (Foto: Adobe Stock)

Parte 4. Información sobre el beneficiario (Information About Beneficiary)

Nombre completo del beneficiario (Beneficary’s Full Name)

Información adicional sobre el beneficiario (Other Information About Beneficiary)

Dirección física del beneficiario (Beneficiary’s Physical Address)

Otra dirección e información de contacto (Other Address And Contact Information)

Información matrimonial sobre el beneficiario (Beneficiary’s Marital Information)

Lugar del matrimonio actual del beneficiario (Place Of Beneficiary’s Current Marriage)

Nombres de todos los cónyuges que haya tenido, si hay alguno (Names Of All Your Spouses, If Any)

Información sobre la Familia del beneficiario (Information About Beneficiary’s Family)

Información sobre el ingreso del beneficiario (Beneficiary’s Entry Information)

Información sobre empleo del beneficiario (Beneficiary’s Employment Information)

Parte 5. Otra información(Other Information)

Parte 6. Juramento del peticionario, información de contacto, declaración y firma (Petitioner’s Statement, Contact Information, Declaration, And Signature)

Información de contacto del peticionario (Petitioner’s Contact Information)

Declaración del peticionario y certificación (Petitioner’s Declaration And Certification)

Firma del peticionario (Petitioner’s Signature)

Parte 7. Información de contacto de intérprete, certificación y firma (Interpreter’s Contact Information, Certificación, And Signature)

Parte 8. Información de contacto, declaración y firma de la persona que prepara esta petición, si no es el solicitante (Contact Information, Declaration, And Signature Of The Person Preparing This Petition, If Other Than The Petitioner)

Parte 9. Información Adicional (Additional Information)

Podría interesarte:

¿Qué documentos y requisitos debe tener a la mano para llenar el Formulario I-130?

Para llenar el formulario se deben tener estos requisitos a la mano:

Comprobante de que el peticionario o patrocinador es ciudadano estadounidense, mediante copia del acta de nacimiento, o certificado de naturalización o del pasaporte válido. Se debe presentar copia de la tarjeta de residencia y es necesario.

Comprobante de matrimonio legal.

Se pide presentar prueba o comprobante de que el matrimonio no es producto de un fraude. Por ejemplo, contrato de arrendamiento, estados de cuentas bancarias conjuntas y fotografías de la pareja.

Comprobante de divorcio su aplica en alguno de los dos.

Comprobante legal de cambio de nombre de cualquiera de los cónyuges (si aplica).

Comprobante de la nacionalidad del pariente que se está pidiendo (acta de nacimiento o pasaporte).

Además, se debe de llevar los siguientes documentos de la persona solicitante:

Acta de nacimiento.

Certificado de matrimonio (si aplica).

Prueba de ciudadanía o de residencia permanente del patrocinador.

Documentos financieros que prueben la capacidad financiera del Peticionario.

Prueba de ingreso legal a Estados Unidos.

Certificado de antecedentes penales (si aplica).

Registros policiales, judiciales y penitenciarios (si aplica).

Documentos de divorcio (si aplica).

Registros militares (si aplica).

Podría interesarte: