¿Alguna vez te has enfrentado a la situación de tener un armario rebosante de ropa y, sin embargo, sentir que nunca encuentras la vestimenta adecuada? Pues te aseguro que no estás sola enfrentando este dilema, es una experiencia común que muchos comparten.

La paradoja del “closet lleno, pero nada que ponerse” refleja la abundancia de opciones y la dificultad para tomar decisiones. Examinaremos las razones detrás de esta situación y exploraremos las diversas soluciones para superar esta circunstancia juntos.

¿Por qué tenemos el closet lleno de ropa y no tenemos qué ponernos?

Vamos a comenzar examinando diversos escenarios que ayudarán a comprender por qué se presenta esta situación:

No conocer tu estilo personal: Esta es una de las causas principales de este mal. Cuando no estamos seguros de nuestros gustos, preferencias y cómo queremos expresarnos a través de la ropa, es muy probable que adquiramos piezas que no vayan acorde con nuestra identidad.

No tener un buen fondo de armario - piezas básicas: No tener un fondo de armario sólido compuesto por piezas básicas y versátiles que son atemporales y que se puedan combinar fácilmente entre sí, es una de las causas más comunes de tener mucha ropa y no tener qué ponerse.

Compras impulsivas: Adquirir prendas sin pensar si son o no compatibles con el resto de las prendas de tu armario.

Presión de tendencias: La presión de mantenerte al día con las tendencias puede resultar en la acumulación de prendas que no se ajusten a tu estilo personal.

Falta de planificación: Comprar sin un plan claro de qué realmente necesitas, puede resultar en compras de piezas innecesarias o que no se complementan entre sí.

Closet desorganizado: Un closet desordenado dificulta la identificación de las piezas que tenemos existentes, por ende, se hace casi imposible hacer buenas combinaciones o crear outfits efectivos.

Expectativas poco realistas: A menudo nos vemos influenciados por las redes sociales, la sociedad y a veces solemos compararnos con estándares de moda poco realistas. Esto sucede siempre cuando no tenemos nuestros gustos y preferencias bien definidos.

Identifica tu estilo, de esta manera aprenderás a hacer compras más conscientes y a seleccionar piezas que reflejen quién eres. (Foto: AdobeStock)

Para enfrentar la sensación de tener un closet lleno, pero sin opciones, te comparto algunas estrategias para abordar esta situación:

1. Limpieza de tu armario: Depura periódicamente tu guardarropa, así te deshaces de prendas que ya no usas o que no se ajusten a tu estilo de vida.

2. Conoce tu estilo personal: Identifica tu estilo, de esta manera aprenderás a hacer compras más conscientes y a seleccionar piezas que reflejen quién eres.

3. Hacerte de piezas básicas: Invierte en prendas básicas y versátiles que te sirvan de base para construir diferentes outfits.

4. Planificación de compras: Antes de comprar, piensa sobre lo que realmente necesitas en tu closet.

5. Organización: Mantén tu closet organizado y ordenado. De esta manera se te hará más fácil ver lo que tienes y crear los outfits.

6. Compra de manera sostenible: Considera la calidad sobre la cantidad. Apoya la moda sostenible.

7. Contratar los servicios de un profesional de la moda: Un asesor de Imagen o estilista personal puede ayudarte a identificar tu estilo, tipo de cuerpo, colores que te favorecen, optimizar tu guardarropa además de brindarte orientación sobre cómo crear outfits y hacer compras inteligentes.

La paradoja de tener un armario lleno de ropa, pero sentir que no hay nada que ponerse refleja no solo una cuestión de cantidad, sino de elecciones y percepciones. Un armario equilibrado con prendas esenciales y atemporales puede ofrecer más adaptabilidad que uno repleto de piezas en tendencias. Al adoptar un enfoque hacia la moda cultivamos una conexión más profunda con nuestra identidad a través de la forma en que nos vestimos.