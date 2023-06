La religión católica reconoce a Dios como el Padre Nuestro, y así lo decimos en oración, que podemos rezarla tanto en español como en inglés, para recordar que Él es la fuente de la vida, el que provee y protege.

El Padre Nuestro trasciende las barreras del idioma y se convierte en una expresión de fe y perdón para los creyentes de diferentes culturas y lenguajes. En sus palabras sencillas pero profundas, encontramos un refugio para nuestras almas y una conexión con lo divino, recordándonos que no estamos solos en nuestro viaje espiritual.

¿Qué es el Padre Nuestro y cuál es su origen?

Podría decirse que el Padre Nuestro, también conocido como la Oración del Señor, es una de las oraciones más populares y reverenciadas en la tradición cristiana.

El origen del Padre Nuestro se remonta a hace más de dos mil años, convirtiéndose en una plegaria universalmente conocida y recitada por millones de personas alrededor del mundo.

Se encuentra en el evangelio de Mateo y Lucas en la Biblia y es atribuida a Jesucristo como respuesta a la solicitud de sus discípulos para enseñarles a orar.

¿Por qué es una oración poderosa? ¿Para qué sirve?

El Padre Nuestro es la oración más poderosa para comunicarse con Dios. Santo Tomás de Aquino lo definió como la súplica más perfecta de todas.

En primer lugar, contiene una profunda reverencia y adoración a Él como Padre, reconociendo su santidad. Además, es una oración completa que abarca múltiples aspectos de la vida humana. En sus breves pero significativas palabras, se expresan tanto las necesidades físicas como las espirituales, desde la petición por el pan diario hasta la búsqueda del perdón y la protección contra el mal.

Esta oración también fomenta la humildad y la confianza en Dios. Al reconocer nuestra dependencia de Él para nuestras necesidades básicas del día a día y nuestra incapacidad para vivir una vida recta sin su ayuda y guía.

Podría interesarte: ¿Cuál es la oración más poderosa que podemos rezar?

Oración del Padre Nuestro en español

Padre nuestro que estás en los cielos,

santificado sea tu nombre,

venga a nosotros tu reino.

hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,

perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,

No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Amén.

Oración del Padre Nuestro en inglés (Our Father)

Our Father,

Who art in heaven,

hallowed be thy name;

thy kingdom come,

thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread;

and forgive us our trespasses

as we forgive those who trespass against us;

and lead us not into temptation,

​but deliver us from evil.

Amen.