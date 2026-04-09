No hay que ser muy supersticioso para tener la sensación de malas vibraciones en la casa. Cuando eso ocurre es el momento de hacer una limpieza espiritual y sacar las malas energías del hogar para que reine la armonía.
La actitud para hacer frente esas malas energías es muy importante. Para ello, hay que rodearse de pensamientos positivos y combatir mentalmente los miedos. Además, los rituales personales que brinden calma son válidos: meditar, hacer yoga, leer, escribir, bailar.
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¿Cuándo es necesario hacer una limpieza?
Algunas de las situaciones "inexplicables" llevan a pensar que hay energías negativas moviéndose alrededor son:
- ambiente pesado,
- muerte de una planta protectora,
- ruptura "de la nada" de una prenda,
- irritabilidad y discusiones entre quienes viven en un mismo espacio,
- enfermedades recurrentes,
- intranquilidad,
- problemas para dormir,
- agotamiento no asociado a ejercicios de impacto,
- negatividad constante,
- o percepción de estancamiento en todo lo que se emprende.
Y es que las malas energías alteran situaciones físicas, emocionales, espirituales y mentales. Cuando están presentes se manifiestan sensaciones que afectan la tranquilidad y sus consecuencias conllevan al estrés y la depresión.
9 Rituales sencillos para limpiar las malas energías
- Aromatizar con canela. La canela tiene propiedades para la limpieza espiritual. Este ritual consiste en poner canela en polvo o rama en una olla con agua hirviendo. Luego, esparcir el vapor por todas las habitaciones.
- Encender una vela amarilla. Es tan sencillo como encender una vela amarilla (color de la protección) en horas de la tarde hasta que se consuma.
- Tocar una campana. Desde la antigüedad se dice que tocar una campana o instrumento musical es capaz de limpiar malas energías. Con este ritual dos veces por semana será suficiente.
- Mover los muebles. La necesidad de mover las energías incluye cambiar la disposición de los muebles de vez en cuando. De esa forma se rompe las energías estancadas para que renueven la purificación.
- Limpiar los pisos con agua y vinagre. Mezclar cantidades iguales de agua y vinagre trapear usando el líquido. Esto debe hacerse con especial atención en los rincones, que es donde más se concentran las malas energías.
- Quemar salvia blanca. Otra práctica antigua efectiva es quemar salvia blanca seca en los lugares que se desean liberar de malas energías. Es importante pasear el humo cubriendo la mayor cantidad de áreas. Luego, dejar que la salvia se consuma por completo fuera del hogar.
- Limpieza con sal. Mezclar seis cucharadas de sal marina en un balde agua y trapear el piso con la solución. Al terminar, se debe colocar un poco de sal en las cuatro esquinas de las habitaciones y dejarla por 48 horas para que la sal absorba la energía acumulada. Pasado el tiempo, se debe barrer la sal y tirarla.
- Purificar las entradas. Las entradas y salidas del hogar es un espacio que debe limpiarse con mayor frecuencia. Llenar un balde con agua, agregar el jugo de 5 limones, 1 taza de sal, ¼ de taza de vinagre blanco. Luego, limpiar puertas y ventanas a plenitud.
- Musicoterapia para energizar positivamente. La música transmite armonía, paz y bienestar. Luego de cualquiera de los rituales anteriores para limpiar malas energías se puede terminar con unos minutos de música relajante especialmente seleccionada.