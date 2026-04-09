No hay que ser muy supersticioso para tener la sensación de malas vibraciones en la casa. Cuando eso ocurre es el momento de hacer una limpieza espiritual y sacar las malas energías del hogar para que reine la armonía.

La actitud para hacer frente esas malas energías es muy importante. Para ello, hay que rodearse de pensamientos positivos y combatir mentalmente los miedos. Además, los rituales personales que brinden calma son válidos: meditar, hacer yoga, leer, escribir, bailar.

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¿Cuándo es necesario hacer una limpieza?

Algunas de las situaciones "inexplicables" llevan a pensar que hay energías negativas moviéndose alrededor son:

ambiente pesado,

muerte de una planta protectora,

ruptura "de la nada" de una prenda,

irritabilidad y discusiones entre quienes viven en un mismo espacio,

enfermedades recurrentes,

intranquilidad,

problemas para dormir,

agotamiento no asociado a ejercicios de impacto,

negatividad constante,

o percepción de estancamiento en todo lo que se emprende.

Y es que las malas energías alteran situaciones físicas, emocionales, espirituales y mentales. Cuando están presentes se manifiestan sensaciones que afectan la tranquilidad y sus consecuencias conllevan al estrés y la depresión.

9 Rituales sencillos para limpiar las malas energías