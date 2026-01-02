Los primeros meses del año son los que las personas aprovechan para iniciar nuevas metas. Algunas de ellas son: perder peso, mejorar la salud física, moldear su figura o aumentar la masa muscular.

Es por ello que Paulina Martínez, experta en dietas y ejercicios y directora del Departamento de Salud y Bienestar en el Centro de Salud Camino, ofreció a La Noticia una serie de recomendaciones para lograr estos objetivos en el 2026.

“Algo que nosotros hemos visto de las personas no saben qué hacer, no tienen la información o la información que ven está en inglés, por eso es que procuramos dar la información en español para que alcancen sus propósitos”, añadió.

“Hay que cambiar el estilo de vida”

De acuerdo con Martínez, más allá de seguir tácticas específicas, lo más importante para estar en forma y mejorar la salud, es entender la importancia de llevar un estilo de vida saludable.

“Muchos cumplen una meta, pero luego vuelven a los mismos hábitos de antes y no se trata solo de vivir saludable un mes, sino toda la vida. Es difícil cambiar las cosas de la noche a la mañana y una cosa con la cual la persona debe tomar consciencia es los años que han pasado con esa misma rutina: sin hacer ejercicio o comer saludable, porque el cuerpo ya se acostumbró a esto y si quieres cambiar tu cuerpo, también va a tener que pasar tiempo para que puedas lograr estas metas”, consideró.

Para Martínez, un cambio de vida implica: Conseguir apoyo externo

Tener mejores hábitos de sueño

Hacer ejercicio

Alimentación saludable

Trabajar la autoestima

No descuidar las enfermedades crónicas

“Cuando la persona deja de enfocarse en el peso y comienza a cambiar el estilo de vida, es como va a lograr perder peso y dormir mejor, hasta que sus dolores de espalda, de rodillas y otras molestias desaparecen. Todo viene conectado”, agregó.

¿Por qué es importante el apoyo externo para cuidar la salud?

Para la experta, el ser humano es social por naturaleza. Sin embargo, después de la pandemia, muchas cosas cambiaron en la forma en la cual las personas se rodean de agentes socializadores y se han convertido en seres más “individualistas”.

“El apoyo externo es uno de los primeros consejos. Es importante que se apoyen de su familia, amigos, pareja, porque hacer las cosas solos es difícil, sobre todo cuando lo que se busca es cambiar los hábitos y no tienes a nadie que te motive”, dijo.

Recomienda buscar el apoyo de alguien de confianza y con la misma meta de mejorar el estilo de vida y que puedan animarse mutuamente. Una buena razón es que habrá momentos ideales para “tirar la toalla” y abandonar, especialmente esto es común al principio. La constancia y el apoyo son la “clave” para iniciar y continuar con los cambios.

¿Por qué cuesta tanto empezar a hacer ejercicio y lograr resultados?

Ante esta interrogante, Martínez señala que existen algunas razones que causan esta aversión a empezar a hacer ejercicio o decepción de no conseguir resultados a corto plazo. La primera es que llevan muchos años acumulados de sedentarismo. Otras son:

Se enfocan en entrenamientos que no son de su agrado.

“Mi recomendación es que primero busquen algo que disfruten, algo que estén dispuestos a hacer, por lo menos, tres días a la semana o un mínimo de 150 minutos por semana, algo que les guste. Es importante mantener la mente abierta, porque al principio el gimnasio puede sonar intimidante, entonces, si no quieren ir a uno de estos aún, pueden andar en bici, tomar clases de baile o jugar tenis, lo que sea que te permita moverte”, dijo.

No cambian la rutina en el gimnasio o la cambian constantemente.

“Una buena rutina de ejercicio no se cambia diariamente, sino que se sigue esa misma rutina a lo largo de un mes y así es como ves el progreso. De esta forma, los ejercicios que costaban al principio, luego van a hacer más fáciles. Entonces puedes: un mes aumentar repeticiones y al otro peso”.

Martínez explicó que, debido a que cada persona es diferente, llegar a las metas es posible, aunque no ocurrirá de la misma forma que con otra. Mientras unos pueden hacer ejercicio solo una vez a la semana y su cuerpo reacciona muy bien, otras requieren mayor esfuerzo.

La recomendación de la directora del Departamento de Salud y Bienestar del Centro de Salud de Camino es comenzar con metas específicas como: tonificar el cuerpo, disminuir el porcentaje en grasa, disminuir medidas, aumentar masa muscular, entre otras, y tomarse una foto por semana o cada dos semanas para ver los avances hacia este objetivo.

¿Qué es la regla de alimentación 80/20 para perder peso?

Junto con el ejercicio, la alimentación es clave para cambiar el estilo de vida y lograr mejores resultados, en especial cuando se desea perder peso. Sin embargo, para Martínez esta no es una razón para cohibirse de ciertos alimentos y por ello recomienda la dieta 80/20.

“Hay que entender que es normal darnos nuestros gustos a veces, porque estas son cosas que nos hacen felices, así que no hay por qué eliminarlos”, señaló.

Esta alimentación consiste en que el 80 % de los alimentos que se consuman semanalmente correspondan a comidas saludables conformadas por frutas, verduras, carbohidratos simples, grasas saludables y proteína. Mientras que el otro 20 % se trata de platos libres, como algún postre.

Como ejemplo, la experta explica que si semanalmente la persona consume tres platos de comida al día, el total de platillos semanales serían 21. De estos, cerca de 17 debieran ser alimentos saludables y de calidad y los otros cuatro podrían ser gustos divididos en diferentes comidas de la semana.

Con ello, la persona no será tan restrictiva con su alimentación. Otra de las recomendaciones de Martínez para lograr este propósito es preparar las comidas para la semana, o para algunos días en los momentos en los que esté libre (como un fin de semana). “Que planeen sus comidas es una forma de eliminar obstáculos”, considera.

El peligro de las redes sociales en la salud física y mental

Las redes sociales no solo han impactado en la forma en la cual nos comunicamos con otras personas, sino también en la percepción que se tiene sobre la “vida de otras personas”. Por ello, Martínez recomienda no dejarse llevar por las dietas o rutinas de ejercicio que muchas veces se publican en estos espacios, ya que cada cuerpo funciona distinto y pueden causar problemas físicos y de autoestima en quien está interesado en mejorar su estilo de vida.

“Es importante que antes de cambiar el estilo de vida, que estén seguros de que lo están haciendo por ellos y no porque ven en las redes sociales. Además, existe un riesgo que puede variar dependiendo de a quién están escuchando, porque muchas veces en las redes sociales las personas dan los consejos que a ellos les están funcionando, pero esto no quiere decir que esto le vaya a funcionar a otra persona, al contrario, puede causar estragos en su salud o bajarle la autoestima por ver que esta rutina de las redes sociales no le funciona”, explicó Martínez.

Un consejo en este aspecto es que, antes de escuchar a cualquier persona que publica en redes sociales sin tener ningún tipo de certificación, ni recibir una consulta personalizada, es mejor acudir ante un profesional.

Martínez alertó que muchas veces estas dietas que se ven en redes sociales se enfocan en disminuir exageradamente las calorías que se consumen o hacer mucho tiempo de ejercicio cardiovasculares, cuando irse a estos extremos puede causar un sobreentrenamiento, agotar a la persona dejándola sin energía para realizar sus actividades diarias o causarle estragos en la salud por la falta de nutrientes.

Por último, recordó que, a menudo, la sociedad tiende a asociar perder peso con solo mejorar la apariencia física, pero en realidad, los beneficios de alcanzar un peso saludable van mucho más allá de lo que se ve en el espejo. Ayuda a tener una salud adecuada y reducir otras enfermedades o los factores que puedan ocasionar estas.

¿Puedo entrenar si tengo enfermedades crónicas?

“Para las personas con enfermedades crónicas, lo primero que tienen que saber es que no están solos, entonces lo primero que tienen que hacer es buscar a un profesional que les dé un diagnóstico sobre su estado de salud actual e indicaciones para entrenar, pero también tienen que ser un poco más razonables con sus objetivos”, reflexionó.

Martínez comentó que en los cinco años trabajando para Camino Vida ha visto casos en los cuales las personas con enfermedades crónicas se proponen objetivos de dieta y ejercicio y cuando los logran dejan de tomar sus medicamentos.

“Creen que ya están tan saludables como para dejar sus medicamentos y esto es lo peor que pueden hacer, porque a veces incluso es este medicamento el que les está ayudando a conseguir ese objetivo deseado”, dijo.

La recomendación de la profesional es consultar al médico primero sobre la posibilidad de disminuir la dosis o de cambiar el medicamento, pero no dejar de consumir sus medicinas por la creencia de que “ya no las necesitan”.