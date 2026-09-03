Reporte: Visitas a sala de emergencias duran más de 3 horas en NC

Ir a una sala de emergencias en Carolina del Norte puede significar pasar más de tres horas en el hospital, según un nuevo análisis.

Una visita promedio dura 3 horas y 22 minutos, lo que coloca al estado con el duodécimo tiempo más largo del país.

La situación resulta todavía más complicada para quienes enfrentan una crisis de salud mental. Estos pacientes permanecen, en promedio, 7 horas y 2 minutos.

Esto representa 3 horas y 40 minutos adicionales frente al promedio general del estado.

Esperas aumentaron desde 2019

El estudio de FindEMR analizó datos federales de 4,017 hospitales y unos 137 millones de visitas anuales a emergencias.

En Carolina del Norte, 92 hospitales reportaron información utilizada para calcular los tiempos.

Los pacientes dados de alta permanecen ahora 26 minutos más en la sala de emergencias que en 2019.

El tiempo aumentó de 171 minutos en 2019 a 197 minutos, según el análisis. Además, aproximadamente 2.4 % de los pacientes abandonan las salas de emergencia antes de recibir atención médica.

Pacientes de salud mental esperan siete horas

La diferencia para quienes atraviesan una crisis de salud mental destaca entre los principales resultados. Estos pacientes pasan un promedio de 7 horas y 2 minutos en emergencias de Carolina del Norte.

FindEMR señaló que estas diferencias podrían reflejar problemas relacionados con prioridades o disponibilidad de recursos para atender crisis de salud mental.

¿Qué hospitales tienen las esperas más largas?

El análisis también comparó los 92 hospitales de Carolina del Norte incluidos en los datos.

Duke University Hospital, en Durham, registró el mayor tiempo típico: cinco horas.

Le siguió ECU Health Medical Center, en Greenville, con 4 horas y 48 minutos.

UNC Hospitals, en Chapel Hill, registró 4 horas y 46 minutos.

Southeastern Regional Medical Center, en Lumberton, alcanzó 4 horas y 18 minutos.

Duke Regional Hospital, en Durham, completó los cinco primeros con 4 horas y 10 minutos.

Hospitales con visitas más cortas a la sala de emergencias

Dlp Swain County Hospital, en Bryson City, tuvo el menor tiempo típico del estado: una hora y 28 minutos .

. FirstHealth Montgomery Memorial Hospital, en Troy, registró una hora y 43 minutos.

Highlands Cashiers Hospital reportó una hora y 51 minutos.

Charles A. Cannon Jr. Memorial Hospital registró 2 horas y 1 minuto.

Transylvania Regional Hospital, en Brevard, tuvo un tiempo de 2 horas y 3 minutos.

Estos datos representan tiempos reportados durante el período analizado y no garantizan cuánto esperará un paciente durante una visita específica a la sala de emergencias.

¿Cómo se compara Carolina del Norte?

Entre los estados vecinos, Georgia registró un promedio ligeramente superior, con 3 horas y 26 minutos. Carolina del Sur presentó un promedio menor, con 2 horas y 54 minutos.

A nivel nacional, Maryland encabezó la clasificación con 4 horas y 17 minutos de espera en la sala de emergencias.

El estudio utilizó datos federales correspondientes al período entre julio de 2024 y junio de 2025. FindEMR recopiló la información en agosto de 2026.