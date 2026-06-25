Buscan a conductor que mató a latino y huyó en pleno Día del Padre

La familia de Javier Hernández Sandoval, un mexicano de 65 años residente de Reidsville, Carolina del Norte, pide ayuda para identificar al conductor que lo atropelló y huyó de la escena la noche del domingo 21 de junio, Día del Padre.

La Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte (NCSHP) continúa investigando el caso y solicita la colaboración del público para localizar al responsable.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 10:33 p.m. sobre la carretera NC 65, cerca de la intersección con NC 87, frente al Palacio de Justicia del condado de Rockingham, en Wentworth, al norte del estado.

Los investigadores informaron que Hernández Sandoval caminaba por la vía cuando fue impactado por un vehículo gris o plateado cuyo conductor abandonó el lugar sin detenerse para auxiliarlo.

La víctima murió a consecuencia de las heridas.

La Patrulla Estatal cree que el vehículo presenta daños en la parte delantera y que, tras el accidente, continuó en dirección a Reidsville.

"Solo queremos respuestas"

Para la familia, además del dolor por la pérdida, resulta especialmente difícil no saber quién fue responsable.

"¿Por qué? ¿Por qué no se detuvo?", expresó su sobrina, Jenny Damian, en declaraciones recogidas por medios locales.

La familia asegura que seguirá buscando justicia mientras las autoridades continúan con la investigación.

Un hombre trabajador y querido por su familia

Originario de Coatepec Harinas, Estado de México, Javier Hernández Sandoval era el mayor de cuatro hermanos y era conocido por su carácter humilde, generoso y profundamente religioso.

Su familia lo recuerda como un hombre trabajador que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás.

"Era una persona humilde, bondadosa y temerosa de Dios. Siempre tenía una sonrisa y hacía todo lo posible por ayudar a quien lo necesitara", recordó su sobrina.

Su esposa e hijos viven en México y ahora enfrentan el dolor de despedirlo a la distancia.

Recaudan fondos para repatriar sus restos

Los familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y el traslado de los restos de Javier a México, donde desean darle el último adiós junto a su esposa, hijos y demás seres queridos.

En el mensaje publicado por la familia, su sobrina Sara Norato explicó que la muerte ocurrió de forma inesperada y que necesitan apoyo para cumplir el deseo de reunirlo con su familia.

"Era un hombre trabajador, generoso y siempre dispuesto a ayudar. Su esposa e hijos están en México y estamos haciendo todo lo posible para llevarlo de regreso para que pueda descansar junto a ellos", escribió.

Para ayudar a la familia, visite la página: gofundme.com/f/tragic-hitandrun-help-bring-him-home

¿Cómo aportar información?

La Patrulla Estatal de Carreteras solicita que cualquier persona que haya visto el accidente o conozca un vehículo gris o plateado con daños frontales llame al 336-634-5606 durante horario laboral o marque *HP (*47) en cualquier momento.

Mientras tanto, familiares y amigos esperan que alguien pueda aportar información que permita encontrar al conductor responsable y brindar justicia a Javier Hernández Sandoval.