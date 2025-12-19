Web en español conecta a latinos con servicios de salud mental

El capítulo de Charlotte de la National Alliance on Mental Illness (NAMI) anunció el lanzamiento en español de NAMI Navegador Charlotte, una herramienta para mejorar el acceso a la salud mental en la comunidad latina. La página ofrece acceso directo a una base de datos con más de 600 profesionales de salud mental y adicciones, además de recursos comunitarios y orientación personalizada.

Recursos de salud mental disponibles en español

La versión en español incluye varias herramientas diseñadas para responder a necesidades de la comunidad latina:

Base de datos en línea: un directorio fácil de usar con proveedores y recursos locales, disponible en www.naminavigatorcharlotte.es .

un directorio fácil de usar con proveedores y recursos locales, disponible en . Línea telefónica “NAMI Navegador CLT” (704-705-7004): Atención gratuita y personalizada para encontrar servicios de salud mental.

Atención gratuita y personalizada para encontrar servicios de salud mental. Alternativa no urgente al 988: ideal para quienes buscan apoyo a largo plazo y no una intervención de crisis inmediata.

ideal para quienes buscan apoyo a largo plazo y no una intervención de crisis inmediata. Programa “Compartiendo Esperanza”: iniciativa bilingüe que promueve diálogo abierto y educación para reducir el estigma sobre la salud mental.

Un recurso culturalmente competente

“Los desafíos de salud mental no discriminan por idioma y el acceso a la atención tampoco debería hacerlo”, afirmó Iliana Pech Cruz, Coordinadora de Recursos Bilingües de Salud Mental de NAMI Charlotte.

Pech Cruz destacó que el objetivo es asegurar que los residentes latinos tengan un lugar confiable y culturalmente competente para buscar ayuda y orientación.

NAMI Charlotte lanzó la versión en inglés en junio de 2025. La línea telefónica comenzó en septiembre y los recursos en español se activaron en noviembre.

Actualmente, la organización desarrolla una campaña de concientización comunitaria para garantizar que la población hispanohablante sepa que la ayuda es gratuita, accesible y cercana.

Sobre NAMI Charlotte

NAMI Charlotte es una filial de la National Alliance on Mental Illness, la organización comunitaria de salud mental más grande del país. La entidad trabaja para mejorar la vida de personas afectadas por enfermedades mentales mediante educación, apoyo y defensa.