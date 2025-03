“La sugerencia es continuar con la rutina diaria como todos los días. Esto incluye no faltar al trabajo, no retener a los niños en la casa y dejar de mandarlos a la escuela. Esto no es productivo para ellos ni tampoco para la familia. No vamos a cambiar la situación escondiéndonos. Hay que salir adelante y mostrar la cara. Porque somos seres humanos y vivir a escondidas no ayuda, por el contrario, puede traer repercusiones, en especial legales si no se envían a los niños a la escuela en mucho tiempo”, comentó Aires Rust.