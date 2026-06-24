Charlotte ofrece esta semana una agenda variada de eventos gratuitos para aprender, emprender y disfrutar en comunidad. Desde talleres para negocios, clases básicas de computación, actividades culturales, cine al aire libre, mercados locales y opciones de bienestar como Zumba y estiramiento. Una guía completa con oportunidades para crecer personal y profesionalmente sin costo.
Educación y oportunidades
Taller de finanzas estratégicas para pequeños negocios
La Coalición Latinoamericana junto con PNC llevará a cabo un taller dirigido a emprendedores que desean fortalecer sus conocimientos financieros, identificar los productos y servicios más adecuados para sus empresas y aprender a construir relaciones estratégicas con instituciones financieras para impulsar el crecimiento de sus negocios.
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Seminario sobre marcas y patentes
Invitan a dueños de negocios y emprendedores a un seminario de Prospera para aprender a proteger la creatividad detrás de su negocio. Explicarán como registrar marcas y patentes en el estado. Los asistentes podrán conocer los pasos básicos y resolver dudas sobre el proceso.
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: YMCA Simmons
- Dirección: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212
Taller: Introducción de conceptos básicos de computación
Aprenda a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran.
- Fecha: martes 30 de junio
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Arte, cultura y entretenimiento
Celebración de herencia caribeña
La comunidad está invitada a participar en una celebración especial del Mes de la Herencia Caribeña Americana, un evento familiar que destacará la riqueza cultural, la historia y las tradiciones de los países del Caribe.
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek Llibrary
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Mamma Mia!”
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Mercado nocturno en granja urbana
Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más.
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Películas en el parque
Disfruta de una noche mágica con la proyección gratuita de la película: Back to the Future. Este evento es parte de la serie Movies in the Park, pensada para reunir a familias, amigos y vecinos en uno de los parques más encantadores del centro de la ciudad. Habrá camiones de venta de comida y aperitivos para los asistentes. Lleva tu manta o silla y prepárate para una noche inolvidable bajo las estrellas.
- Fecha: sábado 27 de junio
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Fourth Ward Park
- Dirección: 301 N. Poplar St., Charlotte, NC 28202
Evento para artistas: Botánica & Beats
OBRA Collective presenta una serie de encuentros creativos dirigidos a artistas y personas interesadas en explorar nuevas formas de expresión. A través del arte botánico y la música, los participantes podrán desarrollar su creatividad, experimentar con técnicas artísticas y conectar con otros creadores en un ambiente colaborativo.
- Fechas: lunes 29 de junio, 6 de julio y 13 de julio
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: OBRA Collective at VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St., Charlotte, NC 28202
Vida sana
Clases de estiramiento y Zumba
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba.
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St. Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clase de estiramiento y fuerza
Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: sábado 27 de junio
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Cafecito y música relajante
Únete a un cafecito y música relajante para reconectar en un ambiente tranquilo con música en vivo y una experiencia sonora terapéutica pensada para reducir el estrés y promover el bienestar. El evento es presentado por los artistas Ana Lucía Divins y Carlos Crespo.
- Fecha: sábado 27 de junio
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Pascuales’ Farm
- Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215
Renacer a través del Arte
La arteterapia estimula la creatividad y la imaginación hasta permitir expresar emociones cuando las palabras no son suficientes. La instructora Rebeca Carvajal será la guía para lograr plasmar las vivencias en el lienzo.
- Fecha: miércoles 30 de julio
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215