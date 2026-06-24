Charlotte ofrece esta semana una agenda variada de eventos gratuitos para aprender, emprender y disfrutar en comunidad. Desde talleres para negocios, clases básicas de computación, actividades culturales, cine al aire libre, mercados locales y opciones de bienestar como Zumba y estiramiento. Una guía completa con oportunidades para crecer personal y profesionalmente sin costo.

Educación y oportunidades

Taller de finanzas estratégicas para pequeños negocios La Coalición Latinoamericana junto con PNC llevará a cabo un taller dirigido a emprendedores que desean fortalecer sus conocimientos financieros, identificar los productos y servicios más adecuados para sus empresas y aprender a construir relaciones estratégicas con instituciones financieras para impulsar el crecimiento de sus negocios. Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Seminario sobre marcas y patentes Invitan a dueños de negocios y emprendedores a un seminario de Prospera para aprender a proteger la creatividad detrás de su negocio. Explicarán como registrar marcas y patentes en el estado. Los asistentes podrán conocer los pasos básicos y resolver dudas sobre el proceso. Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : YMCA Simmons

: YMCA Simmons Dirección: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212

Taller: Introducción de conceptos básicos de computación Aprenda a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran. Fecha : martes 30 de junio

: martes 30 de junio Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción a través del siguiente enlace.

Arte, cultura y entretenimiento

Celebración de herencia caribeña La comunidad está invitada a participar en una celebración especial del Mes de la Herencia Caribeña Americana, un evento familiar que destacará la riqueza cultural, la historia y las tradiciones de los países del Caribe. Fecha : miércoles 24 de junio

: miércoles 24 de junio Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Steele Creek Llibrary

: Steele Creek Llibrary Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Mamma Mia!” Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Mercado nocturno en granja urbana Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más. Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Granja Pascuales

: Granja Pascuales Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Películas en el parque Disfruta de una noche mágica con la proyección gratuita de la película: Back to the Future. Este evento es parte de la serie Movies in the Park, pensada para reunir a familias, amigos y vecinos en uno de los parques más encantadores del centro de la ciudad. Habrá camiones de venta de comida y aperitivos para los asistentes. Lleva tu manta o silla y prepárate para una noche inolvidable bajo las estrellas. Fecha : sábado 27 de junio

: sábado 27 de junio Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Fourth Ward Park

: Fourth Ward Park Dirección: 301 N. Poplar St., Charlotte, NC 28202

Evento para artistas: Botánica & Beats OBRA Collective presenta una serie de encuentros creativos dirigidos a artistas y personas interesadas en explorar nuevas formas de expresión. A través del arte botánico y la música, los participantes podrán desarrollar su creatividad, experimentar con técnicas artísticas y conectar con otros creadores en un ambiente colaborativo. Fechas : lunes 29 de junio, 6 de julio y 13 de julio

: lunes 29 de junio, 6 de julio y 13 de julio Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : OBRA Collective at VAPA Center

: OBRA Collective at VAPA Center Dirección: 700 N Tryon St., Charlotte, NC 28202

Vida sana

Clases de estiramiento y Zumba Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba. Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St. Andrew's United Methodist

: St. Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clase de estiramiento y fuerza Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : sábado 27 de junio

: sábado 27 de junio Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Cafecito y música relajante Únete a un cafecito y música relajante para reconectar en un ambiente tranquilo con música en vivo y una experiencia sonora terapéutica pensada para reducir el estrés y promover el bienestar. El evento es presentado por los artistas Ana Lucía Divins y Carlos Crespo. Fecha : sábado 27 de junio

: sábado 27 de junio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Pascuales’ Farm

: Pascuales’ Farm Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215