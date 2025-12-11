La época de Navidad trae alegría, pero también puede aumentar el estrés financiero. Economistas estiman que las ventas navideñas subirán entre 3,7 % y 4,2 % en 2025, superando un billón de dólares (trillón en inglés). Sin embargo, muchos hogares ya enfrentan deudas altas: en el tercer trimestre de 2025, la familia promedio tenía $10.227 en deuda de tarjeta de crédito, un aumento del 2,3 % respecto al año anterior. Frente a esto, ¿cómo usar responsablemente nuestro dinero en estas fiestas?
Según la organización WalletHub, el presupuesto navideño varía según la ciudad y puede ir desde $200 hasta $4.000. Por ejemplo, Charlotte, Carolina del Norte, tiene un presupuesto promedio de $1.714 para 2025, mientras que Palo Alto, California, tiene $4.485.
“Es importante respetar un presupuesto que se ajuste al perfil financiero para evitar deudas insostenibles”, señaló Chip Lupo, analista de WalletHub. El experto recordó que existen alternativas económicas a las compras, como regalos hechos a mano o cenas compartidas.
Para ayudar a las familias latinas, Juan Carlos Jácome, asesor empresarial en finanzas, economía y analítica de datos, comparte recomendaciones clave para equilibrar el aspecto financiero y emocional durante la época de Navidad.
1. Planifique antes de salir a comprar
- Es recomendable administrar las emociones del consumo: la temporada tiene un fuerte componente emocional, lo que puede afectar las decisiones de compra. Es importante reconocerlo y evitar gastos impulsivos.
“Cuando hay más emoción, hay menos razón”, advierte Jácome.
- Anticipar el presupuesto familiar: determine con claridad cuánto puede gastar sin afectar sus obligaciones básicas.
“Debemos evitar que la felicidad que pueda darse en diciembre se convierta realmente en una penuria a partir de enero, con la tensión de no saber cómo pagar las cuentas”, agrega.
- Comprar con anticipación: la planificación permite aprovechar mejores precios y reducir compras de última hora.
2. Regalos y relación con los hijos
- Hablar con la familia sobre la situación económica: una conversación clara ayuda a que los niños comprendan límites razonables.
“Hay que con dulzura y ternura tratar de dar a los chicos alternativas si lo que ellos quieren, digamos, es muy oneroso, muy costoso para el presupuesto. Ver de una manera muy sutil, lúdica, cómo ampliar su alternativa y canalizarlos a otras que quizás estén más amoldadas a nuestros presupuestos”, recomienda el economista.
- Explorar preferencias con creatividad: revise gustos y opciones junto a los niños. Cree un portafolio digital de posibles regalos de Navidad que se ajusten al presupuesto.
3. El crédito es muy útil, pero puede ser un arma de doble filo
- Ajustar cuotas al ingreso disponible: use crédito solo cuando las cuotas se adapten al umbral financiero del hogar y permitan seguir ahorrando.
“No descarto el crédito porque el crédito bien manejado es también un mecanismo válido y legítimo para manejar las finanzas en los hogares”, dijo.
- Calcular el costo real: puede ser tentador pagar a plazos, pero pregunte por el costo total de los programas “Compre ahora y pague después” y revise el impacto financiero.
“Al considerar ofertas de ‘Compre ahora y pague después’, se debe preguntar en las tiendas el costo real que usted deberá pagar más tarde y calcular el costo financiero en el tiempo”, sugiere Jácome.
4. La pregunta que puede ahorrarle mucho dinero en Navidad
La publicidad puede influir en nuestros niños y también en los adultos, para hacer compras de productos de moda, sin embargo, Jácome recomienda que antes de comprar, formule esta pregunta: “¿Realmente lo necesitamos?”. Este ejercicio ayuda a detener compras compulsivas y a comparar gustos vs. necesidades.
Seguir estas recomendaciones puede ayudar a las familias a disfrutar la temporada sin convertir enero en un mes de preocupación. Un consumo consciente protege a la familia y fortalece la estabilidad financiera para el nuevo año.
