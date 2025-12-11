La época de Navidad trae alegría, pero también puede aumentar el estrés financiero. Economistas estiman que las ventas navideñas subirán entre 3,7 % y 4,2 % en 2025, superando un billón de dólares (trillón en inglés). Sin embargo, muchos hogares ya enfrentan deudas altas: en el tercer trimestre de 2025, la familia promedio tenía $10.227 en deuda de tarjeta de crédito, un aumento del 2,3 % respecto al año anterior. Frente a esto, ¿cómo usar responsablemente nuestro dinero en estas fiestas?

Según la organización WalletHub, el presupuesto navideño varía según la ciudad y puede ir desde $200 hasta $4.000. Por ejemplo, Charlotte, Carolina del Norte, tiene un presupuesto promedio de $1.714 para 2025, mientras que Palo Alto, California, tiene $4.485.

“Es importante respetar un presupuesto que se ajuste al perfil financiero para evitar deudas insostenibles”, señaló Chip Lupo, analista de WalletHub. El experto recordó que existen alternativas económicas a las compras, como regalos hechos a mano o cenas compartidas.

Para ayudar a las familias latinas, Juan Carlos Jácome, asesor empresarial en finanzas, economía y analítica de datos, comparte recomendaciones clave para equilibrar el aspecto financiero y emocional durante la época de Navidad.

1. Planifique antes de salir a comprar

Es recomendable administrar las emociones del consumo: la temporada tiene un fuerte componente emocional, lo que puede afectar las decisiones de compra. Es importante reconocerlo y evitar gastos impulsivos.

“Cuando hay más emoción, hay menos razón”, advierte Jácome.

Anticipar el presupuesto familiar: determine con claridad cuánto puede gastar sin afectar sus obligaciones básicas.

“Debemos evitar que la felicidad que pueda darse en diciembre se convierta realmente en una penuria a partir de enero, con la tensión de no saber cómo pagar las cuentas”, agrega.

Comprar con anticipación: la planificación permite aprovechar mejores precios y reducir compras de última hora.

2. Regalos y relación con los hijos

Hablar con la familia sobre la situación económica: una conversación clara ayuda a que los niños comprendan límites razonables.

“Hay que con dulzura y ternura tratar de dar a los chicos alternativas si lo que ellos quieren, digamos, es muy oneroso, muy costoso para el presupuesto. Ver de una manera muy sutil, lúdica, cómo ampliar su alternativa y canalizarlos a otras que quizás estén más amoldadas a nuestros presupuestos”, recomienda el economista.

Explorar preferencias con creatividad: revise gustos y opciones junto a los niños. Cree un portafolio digital de posibles regalos de Navidad que se ajusten al presupuesto.

3. El crédito es muy útil, pero puede ser un arma de doble filo

Ajustar cuotas al ingreso disponible: use crédito solo cuando las cuotas se adapten al umbral financiero del hogar y permitan seguir ahorrando.

“No descarto el crédito porque el crédito bien manejado es también un mecanismo válido y legítimo para manejar las finanzas en los hogares”, dijo.

Calcular el costo real: puede ser tentador pagar a plazos, pero pregunte por el costo total de los programas “Compre ahora y pague después” y revise el impacto financiero.

“Al considerar ofertas de ‘Compre ahora y pague después’, se debe preguntar en las tiendas el costo real que usted deberá pagar más tarde y calcular el costo financiero en el tiempo”, sugiere Jácome.

4. La pregunta que puede ahorrarle mucho dinero en Navidad

La publicidad puede influir en nuestros niños y también en los adultos, para hacer compras de productos de moda, sin embargo, Jácome recomienda que antes de comprar, formule esta pregunta: “¿Realmente lo necesitamos?”. Este ejercicio ayuda a detener compras compulsivas y a comparar gustos vs. necesidades.

Seguir estas recomendaciones puede ayudar a las familias a disfrutar la temporada sin convertir enero en un mes de preocupación. Un consumo consciente protege a la familia y fortalece la estabilidad financiera para el nuevo año.

