¿Sabías que hay un simbolismo en el escapulario de la Virgen del Carmen que porta en sus manos el Niño Jesús en la imagen religiosa? Se trata de un objeto devocional de gran relevancia, ya que se relaciona con las promesas de la virgen a toda persona que lo porte.

El escapulario del Carmen consta de dos piezas rectangulares hechas de tela, y están unidas por cordones o cintas, usualmente de color marrón. Una pieza se lleva en el pecho, mientras que la otra cuelga por la espalda. Las imágenes que se imprimen son las de Nuestra Señora del Carmelo y el Sagrado Corazón de Jesús.

Escapulario del Carmen: símbolo de protección y fe

El escapulario del Carmen es considerado un signo de consagración y protección, representando la entrega del devoto a la Virgen María y su deseo de vivir según los ideales carmelitas. A través de su uso, los creyentes expresan su voluntad de seguir los principios espirituales y morales promovidos por la Virgen del Carmen.

Para muchos devotos, el escapulario es un recordatorio constante de la presencia de la Virgen del Carmen en sus vidas. Al llevarlo puesto, este símbolo se convierte en un apoyo y una fuente de consuelo en momentos de incertidumbre y dificultades.

Se estila bendecir el escapulario a través de un ritual realizado por un sacerdote, que es el único con el poder de entregarlo al fiel, y que a partir de ahí debe llevarlo consigo. Esto infunde el escapulario con una gracia especial y lo convierte en un objeto sagrado.

¿Cuáles son las promesas de la Virgen del Carmen para quien use su escapulario

El escapulario contiene dos promesas de protección espiritual hechas por la propia Virgen del Carmen. Según la tradición, cuando la virgen apareció el 16 de julio de 1251, le entregó a San Simón Stock el escapulario de la orden y le dejó una promesa. Luego, le entregó una segunda al Papa Juan XXIII. Ambas son para quienes fallecen llevando el santo escapulario:

Primera promesa de la Virgen del Carmen, a San Simón Stock:

"El que muera con mi escapulario no padecerá el fuego del infierno".

Segunda promesa de la Virgen del Carmen, al Papa Juan XXIII:

"Yo, Madre de misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después de la muerte, a cuantos mueran vistiendo mi escapulario".

Fieles a estos mandatos, los devotos creen que, al llevar el escapulario de manera adecuada y con fe sincera, la Virgen del Carmen los guiará y les brindará su amparo en los desafíos y dificultades de la vida y sobretodo en la muerte.

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¿Cuándo se celebra a la Virgen del Carmen?

El 16 de julio se celebra a la Virgen del Carmen, fecha en la que apareció en el Monte Carmelo, en Israel, lo que dio origen a su nombre y se convirtió en la patrona de los mares y los marineros.