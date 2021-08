Los arcángeles tienen la misión de brindar auxilio en diversas situaciones. Por medio de la oración, San Miguel Arcángel es el llamado a dar protección, alejar a las personas de males, peligros y de personas malintencionadas.

¿Quién es el Arcángel San Miguel?

Es uno de los protectores más fuertes y el más importante de los arcángeles. Se le atribuye la expulsión de Lucifer del cielo cuando éste se reveló. Por ello, es el encargado de brindar protección.

Además de ser invocado en busca de protección, se le encomiendan los viajes y situaciones riesgosas. Es el arcángel que representa el poder, la fuerza, la fe. Ayuda a las personas a mantener el orden y el equilibrio.

El día indicado para invocar al Arcángel Miguel es el domingo. La oración se acompaña con una vela de color azul. Su fecha de celebración es el 29 de septiembre.

Oración corta a San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.

Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.

Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica.

Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido,

arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas.

Amén.

Oración larga para pedir protección a San Miguel

San Miguel, entre los príncipes del cielo tú eres uno de los más poderosos,

y es esta la razón principal por la que hoy acudo a ti

para que intercedas por mí ante Dios Todopoderoso;

para ello, te ofrezco en este y todos los días mi más grande devoción

y mi alma para que la cubras con tu llama azul.

Queridísimo arcángel San Miguel,

tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan

y escuchar los problemas que están relacionados con el amor,

te pido que en esta ocasión escuches mi oración, me ayudes a sanar todos los problemas de mi corazón

y me brindes tu apoyo para invocar protección.

Amadísimo santo,

tú que siempre has luchado en favor de Dios.

Te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta,

te ruego no permitas nunca que me hagan daño;

así mismo, libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado

y además libera a todas las personas que se acercan a mí con malas intenciones.

Mi arcángel, mi príncipe celestial,

te pido que me concedas tu gracia y el poder que tienes para sanar el corazón de las personas.

No te pido mucho, solo te pido que me ayudes con esta petición especial que tanto me angustia:

(Decir la petición)

Te pido que la luz de tu espada siempre me libere de todas las almas perversas

que se encuentran dominadas por Satanás.

Haz que la gracia de Dios se manifieste y su poder infinito se derrame sobre mí,

liberándome siempre de todo mal.

Acércate a mí, acompañado de tu ejército de seres de luz

y además también te pido que cuides a mis seres queridos.

Cobijadas bajo tu manto, tu ejército celestial siempre luchará para desterrar toda la maldad que nos rodea,

y te pido ser testigo de ello.

Te ruego que me escuches y espero que esta oración me ayude,

ya que no soporto vivir en medio de tantas preocupaciones.

Sé que no permites que tus seguidores sufran con tanto dolor,

que ayudas a las personas que realmente lo merecen.

Por eso espero ser digno de tu ayuda y tu bendita intercesión.

Amén.