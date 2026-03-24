¿En qué aeropuertos están los agentes de ICE?

El gobierno del presidente Donald Trump envió agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a varios aeropuertos del país el lunes 23 de marzo, en medio de largas filas de seguridad provocadas por el cierre parcial del gobierno federal.

La medida busca apoyar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes enfrentan una creciente presión laboral tras semanas de trabajo sin salario. No existe la aprobación de un presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras exigencias de los demócratas para que haya cambios en ICE tras redadas agresivas y muertes de ciudadanos americanos por parte de agentes federales.

Aeropuertos donde se reporta presencia de ICE

Según reportes, los agentes fueron desplegados en al menos 13 aeropuertos principales, entre ellos:

Chicago O’Hare International Airport (ORD)

Cleveland Hopkins International Airport (CLE)

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Houston’s William P. Hobby Airport (HOU)

John F. Kennedy International Airport (JFK)

New York’s LaGuardia Airport (LGA)

Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY)

Luis Muñoz Marin International Airport in Puerto Rico (SJU)

Newark Liberty International Airport (EWR)

Philadelphia International Airport (PHL)

Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX)

Pittsburgh International Airport (PIT)

Southwest Florida International Airport (RSW)

Las funciones específicas de los agentes pueden variar según el aeropuerto y las necesidades operativas.

Se reportó el caso de un arresto de una inmigrante en el aeropuerto de San Francisco el 22 de marzo, pero el incidente ocurrió antes de que se desplieguen los agentes de ICE a cumplir tareas de seguridad en las puertas.

¿Qué pasa en los aeropuertos de Carolina del Norte?

Pese a que no hay confirmación oficial de las autoridades federales sobre los lugares en donde están desplegados los agentes en Carolina del Norte, reportes locales señalan que, de momento, no hay despliegue de agentes de ICE para cumplir funciones como TSA en ninguno de los aeropuertos internacionales del estado.

En Carolina del Norte operan cuatro aeropuertos internacionales: el Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas (CLT), ubicado en Charlotte, que es el más grande y transitado del estado; el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham (RDU); el Aeropuerto Internacional Piedmont Triad (GSO), ubicado en Greensboro, y el Aeropuerto Internacional de Wilmington (ILM), en la costa, en la ciudad de Wilmington.

En el caso del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT), las autoridades aeroportuarias indicaron que no tienen conocimiento de un despliegue de agentes de ICE hasta el momento.

“Seguimos en comunicación con nuestras agencias federales… no hay impactos significativos en las operaciones”, señalaron en un comunicado.

Por ahora, los pasajeros en Charlotte no han experimentado interrupciones importantes en las líneas de puntos de seguridad.

Crisis por cierre del gobierno

El despliegue ocurre mientras el cierre parcial del gobierno supera más de un mes, con negociaciones estancadas en Washington DC.

Como resultado, cientos de miles de empleados federales trabajan sin salario, más de 400 agentes de TSA han renunciado y otros trabajadores han reportado ausencias o enfermedades

Esto ha generado largas filas en controles de seguridad, que en algunos aeropuertos se extienden fuera de las terminales.

Aunque la situación aún es manejable en algunos aeropuertos, expertos advierten que el sistema enfrenta una presión creciente.