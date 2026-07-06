Más de 27 horas después de que un edificio colapsó durante el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio, Pedro Rafael Cordido De Martini fue encontrado con vida bajo toneladas de escombros. Hoy, mientras enfrenta un largo proceso de recuperación, su hijo, radicado en Charlotte, impulsa una campaña para ayudarlo a reconstruir su vida.

La campaña busca recaudar fondos para cubrir gastos médicos, medicamentos, exámenes especializados, vivienda temporal y necesidades básicas de Cordido, quien perdió su hogar y todas sus pertenencias en La Guaira, el estado ubicado en la costa de Venezuela que fue el más afectado por el doblete sísmico.

Pedro quedó sepultado, pero con vida

El 24 de junio marcó un antes y un después para miles de venezolanos. El balance más reciente indica que 3,342 personas perdieron la vida, se registran más de 16,000 heridos y reportes no oficiales indican que aún hay 30,000 desaparecidos.

Entre uno de los afectados está Pedro Rafael, de 73 años, quien se encontraba en su hogar, ubicado en el segundo piso de un edificio de 12 pisos, junto a Hernando, su compañero de casa, y a la esposa de este, cuando el doble sismo que sacudió al país los tomó por sorpresa.

“Papá estaba en su apartamento, sentado en el sofá, viendo una película en la televisión. Cuando sintió el primer movimiento, se levantó e intentó dirigirse hacia la puerta para salir. Pero en ese momento comenzó el segundo terremoto, más fuerte que el anterior. Solo alcanzó a caminar dos pasos”, describió su hijo, quien también lleva el nombre de Pedro.

Pero Rafael alcanzó a refugiarse bajo una mesa antes de quedar atrapado entre toneladas de concreto. Desde allí vio cómo su compañero Hernando y su esposa quedaron sepultados entre los escombros. Poco después, una densa nube de polvo y el continuo desplazamiento del concreto le impidieron volver a verlos. Los llamó varias veces, pero nunca obtuvo respuesta. Quedó solo y atrapado.

Desde Charlotte, su hijo Pedro vivió horas de incertidumbre. La falta de comunicación impedía saber si seguía con vida. Mientras la familia revisaba listas de heridos y recorría publicaciones en redes sociales, Pedro Rafael permanecía sepultado, sin agua y con poco espacio para respirar.

“Encontramos varios videos del edificio: inclinado, destruido, sin paredes, con señales evidentes de la magnitud de la tragedia. Pero de papá no encontrábamos nada”, narra su hijo.

Rescatado después de 27 horas

Así transcurrieron las primeras 25 horas hasta que un grupo de motorizados llegó a la zona por iniciativa propia para colaborar en las labores de rescate; escuchó sus llamados de auxilio. Sin maquinaria pesada y utilizando únicamente herramientas improvisadas y sus propias manos, trabajaron durante dos horas hasta lograr liberarlo.

La noticia que la familia esperaba llegó a través de un mensaje enviado por Renis, una enfermera que lo recibió en el hospital. La fotografía de Pedro Rafael en una camilla confirmó que había sobrevivido.

Aunque logró salir con vida, las secuelas continúan. Las más de 27 horas atrapado bajo los escombros provocaron deshidratación severa, lesiones musculares y otras complicaciones que todavía requieren atención médica y serán un largo proceso de recuperación.

“La Guaira es una zona caliente, de clima húmedo, y papá quedó sepultado bajo una masa de concreto que guardaba el calor como si todo a su alrededor ardiera”, describe Pedro.

Actualmente, Pedro Rafael permanece con familiares mientras continúa su recuperación. Su hija y su exesposa asumieron gran parte de sus cuidados, mientras su hijo, desde Charlotte, inició una campaña para afrontar una emergencia que, asegura, supera las posibilidades económicas de la familia.

¿Cómo ayudar a esta familia?

Actualmente, su madre es jubilada, mientras que su hermana perdió su empleo. El hogar de ambas también se vio afectado por el terremoto. Para ayudar a esta familia a reconstruirse, visita el siguiente enlace.

“Sabemos que ninguna cantidad de dinero puede borrar lo ocurrido. Pero también sabemos que la solidaridad tiene el poder de transformar el dolor en esperanza. Si hoy mi padre sigue con vida, es gracias a personas que decidieron ayudar a alguien que no conocían. Hoy les pedimos que formen parte de ese mismo milagro”, señala la campaña.

En conversación con La Noticia, Pedro agradeció a quienes, sin pertenecer a ningún organismo de rescate ni estar obligados a hacerlo, salvaron a su padre: Erick Roa, Enmanuel Andrade, José Luis Fonseca y Carlos Alexander Marval Balza, entre otros.