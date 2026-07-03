¿Hay un aumento de arrestos de ICE en Charlotte?

La organización comunitaria Siembra NC informó un aumento en las detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Carolina del Norte, especialmente en Charlotte, mientras a nivel nacional la agencia habría realizado más de 10,000 arrestos en un período de cinco días como parte de la estrategia de deportaciones de la administración del presidente Donald Trump.

A nivel nacional, ICE realizó aproximadamente 2,000 arrestos diarios entre finales de junio y principios de julio. Según datos obtenidos por la agencia Associated Press, esto es un incremento considerable respecto a meses anteriores. Además, el número de personas ingresadas a centros de detención migratoria aumentó a cerca de 39,000 durante junio.

En Carolina del Norte, ICE realiza arrestos con regularidad en busca de personas específicas, luego del operativo masivo de arrestos Charlotte’s Web, realizado en noviembre de 2025. Sin embargo, en los últimos días se notó un aumento del promedio de dos a cuatro arrestos por semana, a cerca de una docena en los dos primeros días de julio. Pese a esto, es difícil establecer un promedio real de arrestos, por el limitado acceso a información sobre los mismos por parte de las autoridades federales.

Siembra NC confirma nuevas detenciones en Charlotte

De acuerdo con la información recopilada por la línea comunitaria de Siembra NC, durante los últimos tres días la organización logró confirmar:

Al menos cuatro detenciones durante paradas de tráfico en Charlotte , dos el miércoles 1 de julio y dos el jueves 2 de julio. Los casos fueron reportados mediante llamadas a la línea de emergencia, testimonios y vehículos abandonados en el lugar de las detenciones.

, dos el miércoles 1 de julio y dos el jueves 2 de julio. Los casos fueron reportados mediante llamadas a la línea de emergencia, testimonios y vehículos abandonados en el lugar de las detenciones. Tres arrestos durante citas rutinarias con ICE.

Dos detenciones durante citas de libertad condicional (probation) en los condados de Lee y Wilkes.

en los condados de Lee y Wilkes. Varias detenciones dentro de cárceles locales.

La organización indicó que, en al menos dos de las detenciones ocurridas en Charlotte, los agentes buscaban a una persona específica.

¿Dónde ocurrieron las detenciones?

Según Siembra NC, las detenciones reportadas recientemente ocurrieron principalmente en:

Zona sur de Charlotte, cerca de Old Pineville Road y Archdale Boulevard .

y . Zona noreste, en los alrededores de North Tryon Street y Sharon Amity Road.

La organización señaló que continúa observando el mismo patrón registrado en meses anteriores: los operativos suelen realizarse temprano en la mañana, especialmente durante paradas de vehículos de personas que se dirigen al trabajo.

ICE aumenta el ritmo de arrestos

La información obtenida por Associated Press señala que ICE ha intensificado considerablemente sus operativos durante las últimas semanas.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la prioridad continúa siendo detener y deportar a inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente al país y que representen riesgos para la seguridad pública.

No obstante, organizaciones comunitarias sostienen que también continúan registrándose arrestos durante citas migratorias rutinarias y revisiones de libertad condicional.

Siembra NC pide reportar operativos

La organización pidió a la comunidad comunicarse a su línea de emergencia 336-543-0353 cuando:

Un familiar ha sido detenido por agentes migratorios.

Se observan vehículos sin identificación oficial, con placas civiles y vidrios polarizados, especialmente durante las primeras horas del día.

Personas vestidas de civil con chalecos tácticos o con el rostro cubierto.

Detenciones en la vía pública o vehículos abandonados después de un arresto.

Recuerde sus derechos

Siembra NC recordó a la comunidad inmigrante algunas recomendaciones básicas durante un encuentro con autoridades migratorias: